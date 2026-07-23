Toluca ofrece GRANDIOSA noticia a su afición; así reforzó su lateral izquierda por varios años

A unos días para el duelo por el Campeón de Campeones ante Cruz Azul, los Diablos Rojos del Toluca se volvieron tendencia en las redes sociales luego de confirmar una noticia que, sin duda, ha alegrado a sus miles de aficionados de cara a lo que será este Apertura 2026 y las temporadas posteriores.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

Y es que, además de concretar una plantilla sólida con la llegada de refuerzos de calidad, la directiva del Toluca recientemente confirmó que mantendrá a uno de sus pilares durante los próximos años, lo cual ayuda a reforzar su lateral izquierda de cara al futuro a corto y mediano plazo.

Jesús Gallardo firma un acuerdo de renovación con Toluca

Fue hace unos días cuando, a través de una publicación en sus redes sociales, los Diablos Rojos del Toluca confirmaron la renovación de Jesús Gallardo, lateral por izquierda que ha formado parte de la Selección Mexicana durante los últimos tres periodos mundialistas, lo cual habla de sus facultades en el campo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Hay Chuy para rato. 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/7wsogcfUWc — Toluca FC (@TolucaFC) July 21, 2026

Jesús Gallardo, quien dicho sea de paso anotó en la victoria de Toluca sobre Chivas, firmó un acuerdo de renovación que lo mantendrá en los Diablos Rojos hasta el 2029; es decir, durante dos años y medio más, lo cual alarga la gran historia que ha tenido con el conjunto del dentro del país.

En las fotografías compartidas por el equipo se muestra al lateral izquierdo feliz por esta nueva decisión, misma que podría ser su última gran etapa en el futbol mexicano considerando que ya cuenta con 31 años de edad, por lo que se mantendría en el cuadro choricero hasta los 34.

¿Cuáles son los números de Jesús Gallardo en Toluca?

Cabe mencionar que el Toluca es el tercer equipo de Jesús Gallardo en la Liga BBVA MX luego del paso que tuvo en Pumas y Rayados, respectivamente. Con los Diablos Rojos el mexicano no solo suma dos títulos de Liga, sino que también registra 16 anotaciones y 14 pases a gol en 87 juegos disputados.