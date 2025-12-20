Toluca se adelanta al América y se queda con el fichaje que sacudió el mercado de pases

El mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX sigue dejando movimientos que reconfiguran el panorama entre los equipos protagonistas del futbol nacional. En esta ocasión, Toluca habría logrado imponerse al América en una negociación que durante semanas dio de qué hablar y que parecía encaminada a Coapa.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

De acuerdo con información del periodista Rafael Ramos, Toluca ya habría alcanzado un acuerdo tanto con el Puebla como con el propio jugador para concretar la llegada de Emiliano Gómez al Nemesio Diez. De confirmarse, se trataría de uno de los pases más relevantes del invierno, especialmente por tratarse de un futbolista que también estaba en la órbita del actual campeón tricampeón.

Club América no logró cerrar la negociación para quedarse con Emiliano Gómez

Desde hace semanas, distintos reportes señalaron que el América tenía un fuerte interés en el delantero uruguayo de 24 años. Incluso, la directiva azulcrema puso sobre la mesa una propuesta que incluía a 3 canteranos del club: Esteban Lozano, Miguel Ramírez y Walter Portales. Sin embargo, el Puebla rechazó la oferta al considerar que no cumplía con sus expectativas.

Las negociaciones se complicaron aún más cuando la directiva de La Franja encabezada por Rafael García solicitó a Henry Martín como pieza clave para liberar a Gómez. Esta condición fue descartada de inmediato en Coapa, ya que el capitán azulcrema continuaría con el club para el Clausura 2026. Con América fuera de la carrera, Toluca aprovechó el escenario y avanzó con paso firme hacia el acuerdo.

La apuesta de Toluca por Emiliano Gómez

Aunque el valor de mercado de Emiliano Gómez ronda los 1.8 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, el periodista Pepe Hanan aseguró que Puebla habría solicitado hasta 7 millones de dólares por el delantero. Una cifra elevada que terminó por frenar a varios interesados, incluido América y también Pumas, que según Juanfutbol buscaba un préstamo, opción que fue considerada inviable por los poblanos.

En contraste, la directiva del Toluca, encabezada por Antonio Sancho y con Antonio Mohamed al mando del proyecto deportivo, habría aceptado las condiciones económicas para cerrar la operación. De concretarse, el fichaje de Gómez representaría un refuerzo de peso para los Diablos Rojos, que buscan mantenerse como protagonistas del torneo y pelear por un histórico tricampeonato en la Liga BBVA MX.