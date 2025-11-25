Estos son los videojuegos más esperados para el 2026

Comienza la cuenta regresiva para el cierre del 2025, uno de los años más intensos para los amantes de las consolas y los juegos en general. Ante este hecho, miles de personas alrededor de México y el mundo se preguntan cuáles son los mejores videojuegos que saldrán en los próximos meses.

Si bien el 2025 se caracterizó por la llegada de juegos por demás entretenidos, el 2026 se perfila para ser un año en donde los videojuegos dominarán por completo la mayoría del tiempo libre de las personas en su hogar. Por ende, no está de más que conozcas cuáles son los más esperados del próximo año.

¿Cuáles son los videojuegos más esperados del 2026?

Es imposible no iniciar este listado sin mencionar a GTA VI, una de las entregas más esperadas para los amantes de los videojuegos. Esta sexta edición tuvo un retraso significativo, pues de acuerdo con Rockstar Games su arribo será a finales del próximo año cuando, en teoría, se estrenaría en los últimos meses del 2025.

Otro juego que miles de fanáticos esperan es Batman, el Legado del Caballero Oscuro. Presentado para la PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, se trata de un homenaje hecho videojuego en el que el Caballero Oscuro presentará la historia que ha enamorado a más de un seguidor.

Finalmente, también debemos hablar de James Bond, el cual llegará el 27 de marzo para Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC y la PS5. Y es que, con la licencia adquirida de este queridísimo personaje, ahora se podrá presenciar en los videojuegos a través de una historia que mezcla la acción moderna y el espionaje.

¿En 2026 llegará la PS6?

A falta de un anuncio oficial por parte de Sony, todo haría indicar que el arribo de la PlayStation 6 se daría precisamente a finales del próximo año. De hecho, esto tendría cierta relación con el regreso del GT6, pues extraoficialmente se dice que el deseo de Rockstar Game es que su título salga en el mismo momento que la PS6.