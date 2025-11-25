deportes
Nota

Esto necesita Lando Norris para convertirse en CAMPEÓN de la F1 en el GP de Qatar

Lando Norris podría convertirse en el campeón de la F1 si es que logra tener estos resultados en el GP de Qatar. ¿McLaren volverá a la cima este fin de semana?

que-necesita-lando-norris-campeon-f1-gp-qatar.png
Instagram: Lando Norris
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Este fin de semana se llevará a cabo uno de los momentos más importantes dentro de la temporada 2025 de la F1 , pues será este domingo cuando Lando Norris se puede coronar campeón de la campaña si es que logra tener un buen resultado con McLaren en el GP de Qatar.

¡Orgullo mexicano en la F1! Los pilotos que han hecho historia en el automovilismo | Los Protagonistas

El GP de Qatar es el penúltimo dentro de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, a su vez, el que puede definir al nuevo campeón del automovilismo profesional. Ante ello, es preciso que sepas qué necesita el piloto de McLaren para lograr el campeonato por encima de Oscar Piastri y Max Verstappen.

¿Qué necesita Lando Norris para ser el campeón de la F1 2025?

El GP de Las Vegas trajo consigo la descalificación de los dos pilotos de McLaren y el primer lugar de Max Verstappen, quien con ello recortó instancias en la clasificación general de pilotos. De hecho, la diferencia entre él y Lando Norris es de únicamente 24 puntos.

Te puede interesar: Conoce la razón detrás de la cancelación del EA Sports F1 26

Te puede interesar: ¿Cuáles son los juegos más esperados del 2026 en las consolas?

Cabe recordar que el Gran Premio de Qatar contará con una carrera sprint, la cual dará un total de ocho puntos a quien la consiga. Este puntaje puede ser vital para el piloto de McLaren, pues si logra alejarse de Max Verstappen aún más podría llegar al último GP ya como el campeón de la F1.

Ahora bien, ¿qué necesita Lando Norris para ello? Si el británico termina el GP de Qatar con una diferencia de 26 puntos o más respecto a Verstappen (y el mismo Oscar Piastri) entonces llegará como el mandamás a la siguiente carrera. Si esto no ocurre de tal modo, todo se definirá en el GP de Abu Dhabi.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Qatar?

Prepárate, pues la definición del campeón de la Fórmula 1 2025 está más cerca que nunca. El calendario contempla el Gran Premio de Qatar para llevarse a cabo este domingo 30 de noviembre en punto de las 10 de la mañana, tiempo centro de México. ¿Quién logrará el título en esta carrera?

Lando Norris
MCLAREN
Autor / Redactor

