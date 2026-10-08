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Toña Lizarraga, médica: “Los cerebros azules viven más y no necesariamente por hacer más ejercicio”

La médica Toña Lizarraga habla acerca de la longevidad y el ejercicio

Toña Lizarraga, médica: “Los cerebros azules viven más y no necesariamente por hacer más ejercicio”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como un experto en longevidad se refirió a la ciudad donde se nace y su influencia en la vejez, la médica Toña Lizarraga planteó otra forma de entender el envejecimiento saludable. La especialista explicó que vivir más años no depende únicamente de entrenar más o acumular hábitos.

Mientras muchos se preguntan a qué edad una persona es considerada entrada a la vejez en México, la especialista en Medicina del Deporte y Nutrición habló sobre la importancia de administrar la energía del organismo.

Toña Lizarraga, médica

¿Qué son los cerebros azules y por qué viven más?

Lizarraga utilizó el concepto de “cerebro azul” para referirse a las personas que han aprendido a incorporar rutinas beneficiosas, rodearse de vínculos positivos y evitar un gasto innecesario de energía en el evento LongevitIA. Lo relacionó con quienes consiguen mantener un estado de mayor calma y recuperación.

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La especialista explicó que el cuerpo tiene una cantidad limitada de energía y debe distribuirla entre funciones vitales, respuesta al estrés, reparación, actividad física y otros procesos. Por eso, dormir mejor, reducir el estrés, cuidar la salud intestinal y mantener relaciones saludables pueden ayudar a utilizar esos recursos de manera más eficiente.

Las mejores frases y consejos de Toña Lizarraga

“Los cerebros azules viven más, son los de aquellos que respiran menos, ahorran energía y saben invertirla”: Lizarraga relaciona la longevidad con aprender a no gastar energía de manera constante e innecesaria.

“Reparar nuestro organismo cuesta mucha energía y nos deja deuda”: La médica explicó que los esfuerzos físicos y otros procesos de reparación tienen un costo energético para el organismo.

“El estrés es el mayor ladrón de energía que tenemos”: Para la especialista, permanecer demasiado tiempo en alerta obliga al cuerpo a destinar recursos a la supervivencia y deja menos margen para la recuperación.

“Igual la estrategia no es hacer más, sino ahorrar”: Su propuesta no consiste en abandonar la actividad, sino en encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y la recuperación.

“Nuestro cuerpo... te va a decir: cambia el chip, sé sostenible, sé ahorrador”: Lizarraga defendió una forma de vida sostenible en la que dormir, recuperarse y cuidar los vínculos también sean parte de la estrategia de longevidad.

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