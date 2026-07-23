Este es el mejor “refuerzo” de Cruz Azul para el Apertura 2026 según sus estadísticas

Cruz Azul ha disputado sus primeros dos juegos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Joel Huiqui, entrenador mexicano que fue ratificado para esta temporada luego de haber llevado al club al décimo título de su historia durante la temporada pasada.

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Es así como Cruz Azul se perfila como uno de los principales candidatos a quedarse con el campeonato del Apertura 2026 a pesar de que no se ha movido mucho en este mercado de transferencias; no obstante, recientemente el club recibió una noticia que ha caído de forma espectacular en La Noria.

Cruz Azul, listo para “reforzar” su ataque para el Apertura 2026

Más allá de conservar gran parte de la plantilla campeona (hecho que no ocurrió en el 2021), la realidad es que Cruz Azul está muy cerca de concretar la renovación de su delantero Gabriel Fernández, quien, dicho sea de paso, se hizo presente en la Jornada 1 ante San Luis.

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Cabe mencionar que, en las últimas semanas, el representante del Toro se ha reunido con la directiva de Cruz Azul toda vez que su contrato finaliza en diciembre de este año. No obstante, y después de algunos roces, todo parece indicar que la situación entre ambas partes ha mejorado.

Con ello, serían cuestión de días para que Cruz Azul confirme la permanencia de Gabriel Fernández durante un largo periodo de tiempo, lo cual significaría una especie de “refuerzo” para el club toda vez que el charrúa se perdió gran parte de la temporada anterior por lesión.

¿Qué fichajes ha concretado Cruz Azul hasta ahora?

El actual campeón del futbol mexicano no ha tenido el movimiento que se esperaba en este mercado de transferencias, pues hasta ahora el club únicamente ha confirmado la llegada de Juan José Calero (centro delantero) y de Alán Montes, jugador defensivo de 25 años de edad.