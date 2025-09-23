¡GRANDES NOTICIAS! Primer clasificado a la Postemporada de la MLB

Los Toronto Blue Jays aseguraron su pase a la postemporada de la MLB tras vencer 8-5 a los Kansas City Royals en Kauffman Stadium, resultado que rompió una racha negativa de cuatro derrotas y confirmó la presencia del equipo canadiense en los playoffs de 2025.

La ofensiva de Toronto fue la nota dominante: Vladimir Guerrero Jr. y Andrés Giménez lideraron la producción con dos carreras impulsadas cada uno, mientras que George Springer y Ernie Clement aportaron hits clave en un ataque que totalizó 12 imparables. El triunfo llegó gracias a capítulos productivos en los que los Jays supieron abrir brecha y controlar la reacción local.

En lo que respecta a la serpentina, el abridor Trey Yesavage toleró cuatro carreras en cuatro innings en lo que fue apenas su segunda apertura en Grandes Ligas, pero la combinación de relevistas con Brendon Little, Seranthony Domínguez, Eric Lauer y Jeff Hoffman, se encargó de contener al lineup rival y preservar la ventaja hasta el cierre del juego, con Hoffman registrando el rescate.

¿Cuáles son los equipos clasificados a la Postemporada de la Liga Americana?

Con la victoria, Toronto llegó a 90-66 en la temporada regular y se convirtió en el primer equipo de la Liga Americana en certificar su boleto a la fase final, una noticia que coloca al club en posición privilegiada cuando resta todavía una semana del calendario regular. La consecución de la plaza llega después de una temporada en la que los Blue Jays remontaron tras un inicio irregular y se afirmaron como uno de los conjuntos más sólidos del circuito.

¿Cómo están los Blue Jays tras conseguir su boleto a la Postemporada?

El ambiente posterior al partido fue de celebración en el vestidor y en el campo: el manager John Schneider se dirigió al plantel para reconocer el esfuerzo colectivo y los jugadores celebraron con champaña y vítores, aunque el equipo ya puso la mira en objetivos inmediatos como asegurarse el título de la división y buscar ventaja de cara a la postemporada.

Ahora, la atención de Toronto se centrará en afinar detalles para las series eliminatorias y en pelear por la cima del Este de la Liga Americana, con la intención de asegurar el mejor sitio posible en el cuadro y llegar a la postemporada con impulso y equilibrio entre pitcheo y bateo.

