Toronto Blue Jays 3-1 Los Angeles Dodgers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 29 de octubre, juego 5 de la Serie Mundial 2025: marcador online y por internet de la visita de los Azulejos

Tras la victoria del juego 4 de la novena canadiense con cuadrangular incluido de Vladimir Guerrero Jr. , este miércoles 29 de octubre del 2025, se disputa el juego 5 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers. El juego arranca en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

La serie llega empatada 2-2, con los dos equipos buscando tomar ventaja pero con una urgencia en Dodgers de poder sumar la victoria al ser el último juego en casa.

Para le juego cinco, los Dodgers confían en el zurdo Blake Snell, quien busca repetir su sólido desempeño de la postemporada, mientras los Blue Jays envían al novato Trey Yesavage al montículo, tras una salida corta en el Juego.

Toronto llega motivado por su victoria en el Juego 4, pese a la ausencia de George Springer por lesión. Los Dodgers, favoritos necesitan su ofensiva estelar liderada por Shohei Ohtani para tomar ventaja. Se espera un partido tenso.

