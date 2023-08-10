Tortugas Ninjas supera en críticas positivas a Spiderman

Este año ha sido un festín para los amantes del cine, la pantalla grande nos ha regalado un abanico de emociones y, entre todas las maravillosas producciones, han surgido dos gemas en el mundo de la animación que han dejado huella en nuestros corazones y en la historia del séptimo arte.

Uno de los momentos más esperados fue el estreno de "Spider-Man: Across The Spider-Verse", el cual nos sumergió en un fascinante viaje a través de incontables dimensiones, una experiencia que dejó a todos los fanáticos boquiabiertos y maravillados, la fecha memorable fue el 1 de junio de 2023, un día que quedará grabado en la memoria colectiva como un hito en el género de la animación, la calidad de la animación alcanzó niveles sublimes, llevándonos a un mundo visualmente impresionante que nos dejó ansiosos por más.

Por otro lado, las heroicas Tortugas Ninja regresaron a la pantalla grande el 10 de agosto con "Tortugas Ninjas: Caos Mutante", aunque su campaña publicitaria no hizo tanto ruido como las superproducciones de Marvel, nos sorprendió gratamente a todos, esta película ha sido una joya oculta, un tesoro que ha enriquecido el mundo de la animación en un año que ya podemos considerar uno de los más destacados en este ámbito cinematográfico.

Echemos un vistazo a las calificaciones que nos ofrece Rotten Tomatoes, una referencia en cuanto a críticas en el mundo del cine y la televisión:

"Tortugas Ninjas: Caos Mutante": Rotten - 96%, Audiencia - 91%

"Spider-Man: Across The Spider-Verse": Rotten - 95%, Audiencia - 94%

Sin duda, las cifras demuestran una inclinación hacia la película de Marvel por parte de los fanáticos, pero no descartemos la posibilidad de ver a las emblemáticas Tortugas de Nickelodeon brillar en la prestigiosa noche de los Oscars, este año ha sido un hito en la animación y, con estas dos magníficas obras, nos espera un futuro emocionante en el mundo de las películas animadas.