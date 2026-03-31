Premier League: Tottenham apuesta por De Zerbi en plena crisis

El Tottenham Hotspur vive una temporada de auténtica turbulencia, y en busca de estabilidad ha tomado una decisión drástica: la contratación de Roberto De Zerbi como su tercer entrenador en lo que va del curso.

Te puede interesar: Club de la Premier League ofrece 100 MILLONES por esta figura del Barcelona

El italiano aterriza en Londres tras la salida del croata Igor Tudor, quien apenas duró 44 días en el cargo. Con siete jornadas por disputarse y el equipo a solo un punto de la zona de descenso, el reto es claro: salvar a los Spurs de una caída histórica.

De Zerbi firma por cinco años, en una apuesta que mezcla urgencia con visión a futuro. Sin embargo, la misión inmediata es sobrevivir.

México vs Bélgica | México llega con dudas vs una Belgica confiada ⚽

Un cambio urgente para evitar el desastre

La directiva del Tottenham ha vivido meses de decisiones apresuradas. Primero, la salida de Thomas Frank a mediados de febrero, y después la llegada de Tudor, que nunca logró enderezar el rumbo.

En siete partidos, el croata apenas sumó una victoria, además de un empate y cinco derrotas, cuatro de ellas en la Premier League. Ni siquiera el triunfo en Champions League ante el Atlético de Madrid logró maquillar una gestión que terminó rápidamente.

Ahora, la responsabilidad recae en De Zerbi, quien llega tras su paso por el Olympique de Marsella, donde fue despedido en febrero tras una goleada ante el Paris Saint-Germain y una campaña irregular que incluyó la eliminación en fase de grupos de la Champions. A pesar de ese antecedente, su experiencia en la Premier League con el Brighton & Hove Albion respalda su llegada. Con los 'Seagulls', logró algo histórico: clasificar al club por primera vez a competiciones europeas.

El reto: evitar un descenso que podría ser histórico

La situación del Tottenham es crítica. El club no desciende desde 1978, pero hoy ese fantasma vuelve a aparecer. A falta de siete partidos, cada punto será vital para mantenerse en la máxima categoría del futbol inglés.

El contrato de De Zerbi incluye un bono especial en caso de lograr la permanencia, lo que refleja la urgencia del objetivo. Sin embargo, no existe una cláusula que le permita salir si el equipo desciende, lo que deja claro que el proyecto también contempla el peor escenario.

El debut del técnico italiano será este domingo como visitante ante el Sunderland, en un duelo que podría marcar el inicio de la remontada… o profundizar la crisis.

Así, el Tottenham se juega más que puntos. Se juega su historia. Y ahora, todas las miradas están puestas en De Zerbi, el hombre llamado a evitar la caída.

Te puede interesar: La estrella de la Premier League que busca el Bayern Munich