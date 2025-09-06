deportes
Ella es la medallista y promesa mexicana olímpica que podría perder la pierna tras accidente en el Metro

Fátima Neri, arquera mexicana y promesa olímpica, enfrenta el riesgo de amputación tras un accidente en el Metro de CDMX.

La vida de Fátima Neri , destacada arquera mexicana con medallas nacionales e internacionales, cambió por completo luego de un accidente en el Metro de la Ciudad de México. Lo que comenzó como un día de rutina rumbo a su trabajo terminó con una lesión que ahora amenaza con arrebatarle la pierna izquierda.

El 24 de octubre de 2023, la deportista se encontraba en las escaleras eléctricas de la estación Polanco, en la Línea 7, cuando estas cambiaron de sentido de manera repentina, provocando una caída colectiva de aproximadamente 20 personas. Fátima quedó atrapada, con la rodilla destrozada, iniciando un calvario médico y legal que aún no concluye.

Un minuto antes era una persona convencional; un minuto después me convertí en alguien con discapacidad”, narró en entrevista con un reconocido periodista mexicano.

Los inicios de la medallista de plata Prisca Awiti | París 2024

¿Cómo pasó de promesa olímpica a paciente en riesgo de amputación?

Tras el accidente, fue trasladada a un hospital privado, donde recibió la primera cirugía. Sin embargo, lejos de mejorar, su salud empeoró. La arquera asegura que el médico minimizó su lesión diagnosticándola con “tendinitis”, a pesar de que los estudios revelaban ligamentos destrozados.

Un año después, el dolor se volvió insoportable y su rodilla quedó inmóvil. En el IMSS le detectaron una infección severa que, de no controlarse, podría derivar en gangrena y obligar a una amputación. “Mi sueño ya no es ir a los Juegos Olímpicos, ahora es conservar mi pierna”, lamentó.

¿Qué dice el Metro sobre la situación?

En marzo de 2025, Neri interpuso una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Sistema de Transporte Colectivo Metro, denunciando negligencia médica y abandono.

El Metro, por su parte, emitió un comunicado en el que asegura haber dado “seguimiento puntual” desde el inicio, además de activar el seguro correspondiente. También informó que mantiene mesas de trabajo con la deportista y la aseguradora para definir una indemnización . Mientras tanto, Fátima libra la batalla más dura de su vida: salvar su pierna y encontrar justicia.

