¡Tragedia! Se retira ex compañero de Chicharito por muerte de su hermano

El jugador de Eslovenia Kevin Kampl, sorprendió este sábado en el mundo del futbol, al anunciar su retiro cuando tenía contrato y estaba en buenas facultades y todo por un tema emocional y familiar que arrastra tras la muerte de su hermano en octubre del año pasado.

Kevin Kampl, de 35 años, seguía con un buen nivel, aunque ya tenía una carrera longeva construida sobre todo en el futbol alemán; Kevin Kampl fue compañero de Chicharito Hernández en el Leverkusen por lo que algunos aficionados en México han recordado aquellos tiempos en la Bundesliga entre el 2015 y el 2018.

¿Cuál es el motivo del retiro de Kevin Kampl?

Kevin Kampl, tuvo el fallecimiento de su hermano en octubre del año pasado y como suele suceder le afectó en sus emociones a un grado superlativo, pero sobre todo, su padre ha visto desgastada su salud por lo que el vista a las necesidades de la familia, el jugador cerró su carrera de 18 años informándole al equipo de Leipzig que tenía que terminar por adelantado su contrato en una noticia que impactó a todo el grupo.

¿Qué equipos defendió en su carrera Kevin Kampl?

Bayer 04 Leverkusen - 2008-2010

Greuther Furth - 2010-2011

Bayer Leverkusen - 2010-2011

Bayer 04 Leverkusen - 2010-2011

Vfl Osnabruck - 2011-2012

VFR Aaalen - 2012-2013

Salzburgo - 2012-2015

Borussia Dortmund - 2014-2016

Bayer Leverkusen 2015-2018

Leipzig 2018-2015

En 2014 ganó la Bundesliga con el Salzburgo, mismo equipo y año con el que levantó la Copa de Austria. Con el Leipzig, levantó la Copa de Alemania en 2022 y 2023 y esa misma temporada obtuvo la Supercopa.

Para tener una despedida en la cancha, el equipo de Leipzig y el jugador, lo despedirán de manera activa el próximo 17 de enero, cuando el cuadro del Leipzig se enfrente ante el Bayern Munich, choque que será muy emotivo por despedir a este jugador que fue popular por sus 18 años de trayectoria.