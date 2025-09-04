¿Traición a la patria? Los mexicanos que irán al Mundial 2026, pero representando a otro país

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Muchas selecciones ya tiene su pase a la justa veraniega del próximo año. México como anfitrión no encara las eliminatorias, pero hay varios compatriotas que sí están buscando el boleto, pues representan a otras naciones. Miguel Herrera, quien dirige a la Selección de Costa Rica; y Luis Fernando Tena, a Guatemala, pelean por uno de los boletos de la Concacaf.

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena tienen sus respectivos auxiliares y la mayoría de ellos son mexicanos. También directivos como Ignacio Hierro, querrán estar en la justa del 2026. Esta Fecha FIFA muchas selecciones podrían estar conociendo la gloria de avanzar al Mundial. Arranca la Ronda Final de la Concacaf para conocer a los invitados de la zona a la justa del próximo año.

Luis Fernando Tena

¿Quiénes son los mexicanos que buscan el boleto al Mundial?

Muchos mexicanos se encuentran disputando estos encuentros para conseguir el tan anhelado sueño de ir al evento futbolístico más importante. Miguel Herrera, al frente de Costa Rica, cuenta con Álvaro Galindo y Óscar Escobar como sus auxiliares. José Rangel es su preparador físico. Ignacio Hierro, exjugador del Atlante, ahora es el director deportivo de la selección tica y fue quien decidió llevar al “Piojo”.

Luis Fernando Tena tiene entre sus auxiliares a Salvador Reyes y a Marvin Cabrera. Si el “Flaco” logra la hazaña, sería la primera ocasión que Guatemala va a un Mundial. Por otra parte, Mario García ayuda el DT chileno “Fantasma” Figueroa con el combinado de Nicaragua y Javier Salinas es uno de los asesores de la federación de aquel país.

Jacques Passy y Enrique Meza Salinas ya se olvidaron de ir al Mundial 2026. Passy no pudo ayudar a Antigua y Barbuda. Por último, el hijo de Enrique Meza funge como el asesor de la Selección de Belice.