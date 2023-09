El jugador de la NFL que sería el novio de Taylor Swift

Taylor Swift, una de las artistas del momento, tendría una relación con un jugador de la NFL; así lo han revelado diversos reportes de medios especializados en entretenimiento en Estados Unidos: se trata de Travis Kelce, integrante de los Kansas City Chiefs, actuales campeones.

Una fuente sería la que confirmaría al medio la información, donde aseguró que ambos estarían saliendo ‘tranquilamente’. Además, añadió que se vieron en la ciudad de Nueva York hace algunas semanas. Igualmente, Travis Kelce habría mencionado en el podcast que conduce con su hermano Jason Kelce que tuvo un intentó que acercarse a Taylor Swift en la presentación que la artista que canta los sencillos Love Story, Cruel Summer, Shake It Off, entre otros tuvo en Kansas City; sin embargo, no habría tenido éxito.



Joe Alwyn, artista de origen británico, habría sido con quien Taylor Swift tuvo su última relación, misma que empezó en 2017 y se mantuvo hasta 2023 de manera privada; sin embargo, tras su ruptura se confirmó su noviazgo. Calvin Harris, Harry Styles, Jake Gyllenhaal son otros de los ex novios más reconocidos de la nacida en West Reading, Pensilvania.

Taylor Swift habría rechazado presentase en el Super Bowl LVIII



Taylor Swift habría sido una de las artistas buscadas por la NFL para presentarse en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl LVIII: actualmente, la artista estadounidense se mantiene en la gira que llamó como The Eras Tour, donde tendrá presentaciones alrededor del mundo y un día previo a encuentro que definirá al campeón de la temporada 2023 en los emparrillados tiene un compromiso en Japón, lo que haría logísticamente imposible que sea la protagonistas en la mitad del duelo del próximo domingo 11 de febrero de 2024 en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada.

