Tres figuras internacionales, cerca de perderse Qatar 2022

Jugar un Mundial es uno de los grandes sueños de cualquier futbolista -si no es que el más grande- y Qatar 2022 será el escenario para que varios de ellos lo cumplan, pero desafortunadamente, algunos de ellos podrían perderse esta oportunidad debido a lesiones.

Como cada cuatro años, estas situaciones inesperadas suelen cobrarle factura a varios futbolistas que estaban llamados a ser figuras en sus selecciones y en las últimas semanas, tres de ellos se encuentran en peligro de no participar en la Copa del Mundo.

Paulo Dybala

‘La Joya’ argentina pasó de la alegría de marcar un penal a la angustia de perderse el Mundial en unos segundos. El atacante giró para celebrar tras marcar desde los 11 pasos en el partido de Roma contra Lecce el pasado domingo y en un instante comenzó a mostrar gestos de dolor al tomarse el muslo izquierdo, mientras sus compañeros lo abrazaban.

“Está mal, por no decir muy mal”, señaló José Mourinho, técnico de la Loba, cuando se le cuestionó por la salida del astro argentino, quien parecía tener lágrimas cuando se sentó en el banquillo. “No soy médico y no he hablado con un médico, pero por experiencia y después de hablar con Paulo, está difícil”, agregó.

Incluso, el estratega portugués dijo que veía difiícil que Dybala volviera a jugar en 2023 y además, el jugador se quedó fuera de la Copa América con Argentina.

N’Golo Kanté

N’Golo Kante fue una pieza fundamental en el campeonato de Francia en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018, pero probablemente no pueda formar parte de la convocatoria en Qatar 2022.

El volante no ha jugado desde el 14 de agosto, cuando sufrió una lesión en el isquiotibial jugando con el Chelsea en la Premier League y el pasado lunes, el estratega Graham Potter reveló que el francé ssufrió un retroceso en su rehabilitaicón y será sometido a nuevos estudios.

Trent Alexander-Arnold

La participación del lateral del Liverpool luce cada vez menos probable, luego de la lesión que sufrió durante el pasado fin de semana en el partido ante el Arsenal. El inglés se lastimó un tobillo al pelear un balón con Gabriel Martinelli y no salió al terreno en el segundo tiempo.

Además, el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, suele preferir jugadores con mayor vocación defensiva como lateral derecho y Alexander-Arnold destaca más por su capacidad para ir al frente. Actualmente está en cuarto lugar de la lista de Southgate para el lateral derecho, detrás de Kyle Walker -quien se recupera de una lesión-, Reece James y Kieran Trippier.