ÚLTIMA HORA: Tres nuevos jugadores reportan con la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De cara a los juegos amistosos de la Selección Mexicana ante Ghana, Australia y Serbia, los jugadores siguen reportando para ponerse bajo las ordenes de Javier Aguirre previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este lunes 18 de mayo, tres futbolistas se van a integrar al grupo previo al partido ante Ghana a disputarse este viernes 22 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con sede en Puebla.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que los jugadores Edson Alvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK) se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento.

"Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026. La incorporación del resto de los jugadores convocados será informada en su momento...", señala el comunicado publicado por la Selección Mexicana.

La Selección Nacional de México informa 📰👇 pic.twitter.com/qKrprU1Rx5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 18, 2026

El partido de México vs Ghana lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas, tiempo de la CDMX.