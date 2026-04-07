3 videojuegos de lujo que puedes disfrutar en estos últimos días de vacaciones

Estamos a unos días para que se terminen las vacaciones de Semana Santa, uno de los periodos más esperados por chicos y grandes por igual al interior de la República Mexicana. Ante tal situación, luce interesante que conozcas estos 3 videojuegos, mismos que puedes disfrutar en este cierre vacacional.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Las vacaciones de Semana Santa se han convertido en un aliciente realmente importante para millones de personas en el país, los cuales las esperan con ansias para pasar tiempo con su familia, conocer distintas ciudades o, bien, disfrutar un momento de oseo en compañía de sus videojuegos favoritos.

¿Qué videojuegos puedes jugar en estos últimos días de vacaciones?

Resident Evil Requiem: Se trata de uno de los videojuegos que más impacto positivo ha dejado durante este primer trimestre del año gracias a que cuenta con una aventura de terror y dinamismo que hace de este título el más interesante para chicos y grandes por igual.

Los actores de voz de Leon y Grace intercambiaron sus roles en Resident Evil Requiem por el April Fools' Day 🔥🔥pic.twitter.com/1QRK9ypWXb — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) April 1, 2026

Por esta razón Checo Pérez fue uno de los mejores pilotos en el GP de Japón

NFL: 3 datos curiosos del Allegiant Stadium, nueva sede del Super Bowl en 2029

Pokémon Pokopia : Si eres amante del anime, entonces seguramente esta nueva entrega de Pokémon es para ti. En este videojuego el objetivo es claro: recuperar lo perdido a través de la exploración, la construcción y la imaginación de cada uno de los usuarios para lograr su meta.

: Si eres amante del anime, entonces seguramente esta nueva entrega de es para ti. En este videojuego el objetivo es claro: recuperar lo perdido a través de la exploración, la construcción y la imaginación de cada uno de los usuarios para lograr su meta. Mario Tennis Fever: Si quieres cerrar de forma estupenda la Semana Santa, entonces esta entrega para la Switch 2 podría llenar tus expectativas a través de un título en donde Mario le dice adiós a sus aventuras para disfrutar de un deporte que ha ganado mucha popularidad a nivel mundial en los últimos años.

¿Cuáles son los videojuegos más esperados en el resto del 2026?

Para los amantes del mundo deportivo, se espera que en los próximos meses salga el EA Sports FC 27, mientras que los seguidores de Marvel ya esperan la llegada de Wolverine. Sin embargo, el videojuego más esperado es GTA VI, el cual saldrá a la venta el 19 de noviembre del 2026.