Triplemanía 30 será transmitida por Azteca Deportes el 30 de abril

El próximo fin de semana habrá un espectáculo de altura cuando tenga lugar la primera edición de este 2022 de Triplemanía 30, misma que está en su gira de aniversario y que podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes.

Es importante recordar que AAA anunció hace un tiempo que habría tres ediciones de Triplemanía 30, donde Azteca Deportes transmitirá la de este sábado 30 de abril, pero no sólo eso, sino que también habrá acción de este evento el próximo 18 de junio en Tijuana y el 15 de octubre en la CDMX.

Azteca Deportes transmitirá Triplemanía

Como suele suceder con los grandes eventos de Lucha Libre en AAA, Azteca Deportes tendrá la transmisión de Triplemanía 30, mismo que estará engalado por los mejores luchadores de la actualidad, todo el sábado 30 de abril.

El mismo día se llevará a cabo la pelea de box entre Óscar Valdez y Shakur Stevenson, por lo que no hay excusas para cambiarle de canal y quedarte en Azteca Deportes.

La cartelera de Triplemanía 30

Para ir entrando en calor, aquí tenemos el programa de lo que será el magno evento de AAA, donde sin duda es muy atractivo desde el inicio hasta el final:

· Lucha Libre Marvel

· Lumberjack por la Copa Triplemanía 30

· Último Dragón vs Pentagón Jr

· Tay Conti / Sammy Guevara vs Sexy Star / Octagon Jr vs Lady Maravilla / Latigo

· L.A Park vs Villano IV

· Luchador Sopresa/Laredo Kid vs Johnny Superstar/Taurus vs Dragon Lee/Dralistico

· Blue Demon Jr vs Rayo de Jalisco Jr

· Pagano / Bandido/ Taya vs Cibernético / Andrade / Deonna Purazzo

· Psycho Clown vs Canek

· Hijo del Vikingo / Fénix vs Young Bucks



Hay que destacar que Triplemanía 30 contará con la famosa 'Ruleta de la Muerte', donde uno de ocho luchadores perderá la máscara

Hay que destacar que Triplemanía 30 contará con la famosa ‘Ruleta de la Muerte’, donde uno de ocho luchadores perderá la máscara, por lo que hay elementos de sobra para no perder detalle de la acción que tendrá lugar en AAA y Azteca Deportes.