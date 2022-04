Triplemanía 30 Monterrey: 8 enmascarados se juegan su destino

La Triplemanía 30 está a nada de realizarse en el Estadio Monterrey, casa de los Sultanes del beisbol, y será un evento con 10 contiendas que se esperan pasen a la historia por todo lo que podría ocurrir.

El platillo principal, y pese a que en el cartel no son luchas estelares, aparece la Ruleta de la Muerte, un desafío en el que estarán 8 luchadores que pondrán en juego sus máscaras, llamando la atención de la afición actual y del ayer, especialmente pues verán a la leyenda Canek, al icono Villano IV y al ídolo LA Park , además de otros grandes nombres.

Este magno evento lo podrás ver el sábado 30 de abril, al terminar Box Azteca, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app

Las llaves de la Ruleta de la Muerte

En el ring de AAA, estarán este sábado, 8 estetas de prestigio batiéndose por librar su máscara desde el arranque de esta celebración. Los luchadores han tenido casi tres meses para poder prepararse, alistar sus armas, estudiar a los rivales y llegar en la mejor condición física posible.

Fue el pasado 25 de enero cuando se hizo el anuncio oficial de este evento con los participantes a exponer su tapa, y un par de semanas después se hicieron oficiales los cruces.

El formato de la Ruleta consiste en 4 llaves, en las que habrá duelos mano a mano, en el que el ganador salvará la tapa y el perdedor seguirá en riesgo. Los 4 perdedores estarán después en dos contiendas el 18 de junio en el que resultarán dos perdedores.

Los dos derrotados en Triplemanía de Tijuana finalmente se encontrarán en la Ciudad de México, el 15 de octubre en donde habrá un mano a mano de locura que será la cereza del pastel de la magna celebración.

Triplemanía 30 será transmitida por Lucha Azteca AAA

Los enfrentamientos en Monterrey serán:

Canek vs Psycho Clown

Rayo de Jalisco Jr vs Blue Demon Jr

Pentagón Jr vs Último Dragón

Villano IV vs LA Park

Declaraciones previas a Triplemanía 30 Monterrey:

Canek: “Es parte de uno de los retos más grandes de Canek. Yo creo que estamos preparados para esto y no hay rival pequeño. No hay rival débil, pero veremos aunado a la experiencia cómo nos va. Creo que usando la experiencia no tiene porqué irme mal. Si me veo bien físicamente, tengo que verme aún mejor para que sientan admiración y no lástima. Es importante enfrentarse ante jóvenes y leyendas, aunque todos entramos a este evento como leyendas. En mí no va encontrar ninguno de ellos un flanecito o un rival débil. Sí tengo nervios por esto, debe de generarlos porque es el modo de sentirlo y disfrutarlo. Solo les digo a mis rivales que se cuiden y que se preparen porque yo voy listo para este evento”.

Blue Demon: “Creo que siempre hay nervios en cualquier lucha más en una contienda de esta importancia. Los nervios y el estrés va a su máximo nivel, no es sencillo. El día que deje de sentir nervios o estrés es el momento de retirarme. Pyscho no sé qué hace en esta lucha, el payasito no sé que hace aquí, Penta sí sé, porque es mi alumno y yo formo ese tipo de alumnos. Yo creo que es una partida de ajedrez y se puede tratar de acomodar para llegar hasta el final y quitarle la máscara a alguno. Yo siempre estoy al cien por ciento, nunca me preparo para un duelo en especial. Estoy apto para los desafíos y esto no es la excepción. Solo les digo que se preparen porque yo vengo bien preparado”.

Psycho Clown: “Es uno de los eventos más importantes, sin duda es una celebración grande con tres Triplemanías, es un honor ser parte de esta Ruleta de la Muerte. Tengo 22 años como profesional y en ese tiempo he enfrentado a estas leyendas. Hay cuentas pendientes con Villano IV, con Canek, con Blue Demon. Es importante estar preparado haya o no haya duelos de apuestas”.

Villano IV: “Esto me hace entrar en razón, recordar la responsabilidad que tengo enfrente al haber aceptado el reto. Me siento afortunado de participar en un gran evento, no me queda más que prepararme. Todo el tiempo he hecho ejercicio por la lucha libre así que estoy bien para el evento, pero tengo que llegar mucho mejor para encarar el reto, así no tendré ninguna preocupación. Es una oportunidad de que la gente vea en mí, la historia de la Dinastía Imperial. Llego con mucha experiencia, también lesiones, y será importante el empeño y sentimiento a cada entrenamiento para llegar lo mejor posible. Yo no pienso en ganar al final máscaras, yo voy a ganar desde el inicio y salvar mi máscara, por lo que voy con todo a Monterrey”.

Último Dragón: “Yo participo en Triplemanía en honor a Antonio Peña, no tengo que demostrar nada a nadie. Expongo mi incógnita en honor a Antonio Peña, quien fundó Triple A y quien me puso este nombre de Último Dragón, es solo para él”.