El ‘Turco’ Mohamed señala al culpable de la lesión de Alexis Vega en Toluca y sorprende

Antonio Mohamed rescató pocos puntos positivos del empate entre Toluca y Pachuca por la jornada 15 del Apertura 2025 . Si bien los Diablos Rojos se posicionaron en el primer lugar de la tabla de la Liga BBVA MX, perdieron a un gran baluarte como lo es Alexis Vega. El delantero salió por lesión y el entrenador del cuadro escarlata aseguró que el culpable de su condición fue “por la cancha sintética”.

“Alexis venía lastimado de la rodilla por la cancha sintética”, fue lo que aseveró el ‘Turco’ Mohamed en conferencia de prensa. Cabe resaltar que Vega tuvo que ser sustituido en el minuto 75 de partido y fue retirado en camilla, generando mucha preocupación entre los aficionados escarlatas. No obstante, Alexis podría regresar al equipo para la Liguilla a pesar de su lesión .

Si bien aún no hay un parte médico oficial publicado por Toluca, las declaraciones de Mohamed dejaron más tranquilos a los fanáticos rojos, quien afirmó que esperan tener a Vega para la Liguilla. Sin embargo, es una realidad que Alexis se perderá los últimos dos juegos de los Diablos Rojos durante la fase regular.

Los partidos que Alexis Vega se perderá con Toluca

Según lo mencionado por el propio entrenador argentino, Alexis Vega no podrá estar presente en los duelos ante Atlas y América respectivamente. Si bien es cierto que Toluca ya se encuentra clasificado a la Liguilla, el juego ante las Águilas podría definir el liderato del torneo y el cuadro escarlata no contará con su máxima figura, lo que podría significar un duro dolor de cabeza para el ‘Turco’ Mohamed.

Alexis Vega y lo determinante que es para Toluca en el Apertura 2025

Vega sigue manteniendo su gran forma con la que Toluca logró coronarse campeón de la Liga BBVA MX durante el Clausura 2025. En la actualidad, el delantero de 27 años acumula 13 juegos en el Apertura 2025 con un saldo de 4 goles y 9 asistencias, es decir, promedia un gol o asistencia por partido.

Toluca lleva 41 goles convertidos en lo que va del torneo, esto quiere decir que Alexis Vega participó (ya sea con gol o asistencia) en más del 30% de los goles de su equipo. Por esta razón, su ausencia es de peso y, en caso de perderse el inicio de la Liguilla, podría ser un golpe muy duro para el ‘Turco’ Mohamed y los Diablos Rojos.