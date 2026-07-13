TV Azteca transmitirá el Bravos de Juárez vs Puebla, partido de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará esta semana y TV Azteca ya sabe cual será el primer partido que transmitirá. La nueva campaña del futbol mexicano comenzará en Azteca Deportes con el duelo entre Bravos de Juárez y Puebla este viernes 17 de julio.

El juego entre Bravos y Puebla se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 9:00 p.m., pero la transmisión en Azteca 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes, comenzará 15 minutos antes del silbatazo inicial.

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La espera terminó. La frontera vuelve a latir. 💚🐎



Este 17 de julio comienza un nuevo capítulo y queremos escribirlo contigo desde la tribuna.



Que el primer grito del AP26 retumbe en todo el Olímpico Benito Juárez. ⚒️🥳🎉



🎟️ Nos vemos en casa.https://t.co/wE9RE1xj9O pic.twitter.com/2xJayXy6nc — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 13, 2026

Así llegan Bravos y Puebla al Apertura 2026

Tanto Bravos como Puebla tratarán de colocarse en la liguilla y ser animadores del Apertura 2026 luego de fracasar en el Clausura 2026. El cuadro fronterizo acabó el curso pasado en la 12° posición tras sumar 19 puntos mientras que los camoteros fueron el segundo peor conjunto de la Liga BBVA MX al solo sumar 13 unidades.

EL FC Juárez tendrá a Pedro Caixinha como entrenador después de la partida de Martín Varini y el entrenador portugués tratará de encauzar a los fronterizos. Además, recibieron el apoyo de Lucas Romero, un mediocampista paraguayo que apunta a ser titular en el parado del estratega pese a tener solo 23 años.

Por su parte, los dirigentes del conjunto poblano tienen un plan para mejorar con base en jugadores sudamericanos como el uruguayo Matías Tomás que viene del futbol suizo, el paraguayo Sergio Sanabria y el juvenil brasileño Lucas Camilo. Además, añadió a varios jugadores del desaparecido Mazatlán en las figuras de Facundo Almada, Omar Moreno, Ángel Leyva y Alberto Herrera. Con ello, Gerardo Espinoza tratará de iniciar su periplo como director técnico de “La Franja” de la mejor manera.

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