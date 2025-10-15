TV Azteca transmitirá Toluca vs Querétaro EN VIVO, partido de la Jornada 14 del Apertura 2025

Este sábado 18 de octubre, TV Azteca te lleva EN VIVO y GRATIS el encuentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025: Toluca vs Querétaro, desde el Estadio Nemesio Diez. El partido será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 16:50 horas, con la narración y análisis de Christian Martinoli, líder del Chorizo Power, Luis García, Zague, Jorge Campos y David Medrano.

¿Cómo llega Toluca para este encuentro?

Toluca llega como líder del Apertura 2025 con 9 victorias, 2 derrotas y 1 empates, sumando 28 puntos y una diferencia de goles de +19. En la Jornada 13, los choriceros ofrecieron una exhibición de poder ofensivo al vencer 4-2 a León en la cancha de los felinos. Goles de Jesús Angulo, Paulinho (doblete) y Alexis Vega sellaron una noche redonda para los mexiquenses, que dominaron la posesión del balón.

Antonio Mohamed ha logrado consolidar un equipo explosivo, con figuras como Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y el propio Vega, que atraviesa un gran momento. Toluca quiere cerrar el torneo como superlíder y asegurar su pase directo a la Liguilla. Los Diablos Rojos suman siete victorias en forma consecutiva incluyendo la final de Campeones Cup.

¿Cómo llega Querétaro para este encuentro?

Los Gallos Blancos, por su parte, viven una realidad muy distinta. Con 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas, suman apenas 11 puntos y se ubican fuera de zona de Play-In en el puesto 14 de la tabla. En la Jornada 13 el equipo de Benjamín Mora consiguió un triunfo importante al derrotar 3-1 al conjunto del Puebla en la cancha de La Corregidora. Querétaro necesita sumar urgentemente si quiere mantenerse con vida en el torneo.

Jugadores como Pablo Barrera, Ali Ávila y Jonathan Perlaza deberán levantar más su nivel y mostrar carácter en una cancha complicada. La visita al infierno toluqueño será una prueba de fuego.

