TV Azteca transmitirá la Triplemanía XXX: Pentagón Jr. vs Villano IV

Será este 15 de octubre del 2022, cuando poco más de 40 luchadores salgan al encordado para celebrar la Triplemanía XXX y conmemorar las tres décadas de existencia de la compañía fundada por Antonio Peña: Lucha Libre AAA.

Las emociones y las pasiones ya están presentes en el ambiente a un día del magno evento que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación , justo al terminar Box Azteca.

Lucha Libre AAA | Documental 30 años de historia Parte 2

Lucha Azteca tendrá también una cobertura con la previa, lo que ocurra durante las contiendas y los resultados de las ocho luchas que se han programado, incluidas un duelo de apuestas por las máscaras, y un choque de cabelleras.

Esta es la cartelera de Triplemanía XXX

-Máscara vs Máscara: Pentagón Jr. vs Villano IV

-Lucha megacampeonato: Fénix vs Hijo del Vikingo

-Cabellera vs cabellera: Pagano vs Cibernético

-Lucha reina de reinas: Taya vs Kamille

-Lucha campeonatos de tercias: Sansón, Cuatrero y Forastero vs Psyho Clown, Laredo Kid y Bandido vs Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

-Lucha retadores campeonatos de parejas: Dragón Lee y Dralístico vs Myzteziz Jr y Komander vs Látigo y Toxin vs Arez y Willie Mack

-Copa Triplemanía: Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Aerostar, La hiedra, más algunas sorpresas:

-Lucha inicial del Universo Marvel

Sobre la lucha estelar de Pentagón Jr vs Villano IV

Pentagón Jr solo ha apostado en una ocasión su máscara, y ocurrió en la Triplemanía XXVI en el pokar de ases, donde participaron también LA Park, Psycho Clown y El Hijo del Fantasma.

En la definición, LA Park venció a El Fantasma y reveló la identidad de Jorge Luis Alcántara Boli, siendo la última máscara que cayó en una Triplemanía de la Ciudad de México.

Penta salvó esa noche su incógnita y ahora sin otros luchadores de por medio tendrá que superar a Villano IV en un duelo que se pronostica intenso de inicio a fin.

Por el lado de Villano IV ha apostado su máscara en múltiples ocasiones, dando grandes duelos, pero en cuatro décadas como luchador, ha salido siempre con la mano en alto.

Ahora va dispuesto a continuar por ese camino, el del triunfo pese a los obstáculos que se presenten, pese a la juventud, resistencia y rudeza que pueda alegar en el ring el Zero Miedo.