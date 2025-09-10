TV Azteca transmitirá a uno de los cuatro grandes de la Liga BBVA MX en la jornada 8 del Apertura 2025

En este Viernes Botanero, TV Azteca se viste de gala para transmitir uno de los duelos más esperados de la jornada 8 del torneo Apertura 2025: los Pumas de la UNAM, uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, visitan a Mazatlán en el Estadio El Encanto, en un choque que promete emociones, goles y drama desde el Pacífico mexicano.

¿Dónde ver el partido Mazatlán vs Pumas?

El encuentro será transmitido en punto de las 20:50 horas (tiempo del centro de México) por Azteca 7, con la narración estelar de Christian Martinoli, los comentarios punzantes de Luis García y el toque irreverente de Jorge Campos. Una fórmula que ha conquistado a millones de aficionados y que ahora se prepara para relatar cada jugada de este vibrante enfrentamiento.

Los universitarios llegan con buen ánimo tras vencer 1-0 al Atlas en la jornada anterior, gracias a un gol del galés Aaron Ramsey, quien se estrenó como goleador en la Liga MX. Con nueve puntos en su haber, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, los dirigidos por Efraín Juárez buscan consolidarse en la zona de clasificación y escalar posiciones en la tabla general.

Por su parte, Mazatlán atraviesa una racha complicada. Con apenas seis unidades y sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos, los Cañoneros necesitan urgentemente sumar de a tres para mantenerse con vida en la lucha por la liguilla. El equipo de Robert Dante Siboldi sabe que vencer a Pumas no solo significaría romper la mala racha, sino también enviar un mensaje claro de que están listos para competir.

¿Quién domina la serie Mazatlán vs Pumas?

Históricamente, el conjunto del Pedregal ha dominado este enfrentamiento, con cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco duelos ante Mazatlán. La última vez que visitaron el puerto sinaloense, se llevaron la victoria por la mínima diferencia, y ahora buscarán repetir la hazaña.

Este viernes, TV Azteca te invita a vivir el futbol con pasión, análisis y entretenimiento.


