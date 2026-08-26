Ubisoft LATAM abre su Programa de Licencia de Torneos para Rainbow Six Siege

Ubisoft LATAM anunció la ampliación de su Programa de Licencia de Torneos para Rainbow Six Siege, una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades para empresas, marcas, comunidades y creadores interesados en organizar competencias oficiales del shooter táctico.

A través de este programa, los socios aprobados podrán desarrollar sus propios torneos con mayor flexibilidad para definir formatos, activaciones y propuestas creativas, además de explorar oportunidades de patrocinio para sus eventos.

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La iniciativa también contempla el respaldo de Ubisoft en diferentes áreas de producción. Los organizadores podrán recibir apoyo en League Operations, Broadcast y comunicación, así como acompañamiento relacionado con la premiación de las competencias.

“Con el Programa de Licencia de Torneos, queremos ampliar las oportunidades para que empresas, marcas y comunidades promuevan competiciones oficiales, fortalezcan el escenario y se conecten con ese público de forma relevante”, explicó Leandro Montoya, Esports Director LATAM de Ubisoft.

Dos modalidades de licenciaEl programa contempla dos opciones dependiendo de las características y dimensiones de cada proyecto.

Licencia de Comunidad: está dirigida a torneos sin fines de lucro, con premiación total y participación de patrocinadores de hasta 10 mil dólares. Esta modalidad busca facilitar la creación de competencias más pequeñas y enfocadas principalmente en las comunidades.

Licencia Personalizada: está pensada para proyectos de mayor escala, incluyendo torneos con premios o patrocinios superiores a 10 mil dólares, además de eventos que requieran formatos, activaciones o necesidades específicas.

Con esta iniciativa, Ubisoft busca descentralizar parte de la organización de competencias de Rainbow Six Siege y permitir que nuevos actores se integren al ecosistema competitivo del título.

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Para las comunidades y creadores, el programa representa una oportunidad para llevar sus propios torneos a un escenario oficial; mientras que para marcas y empresas abre una nueva vía para conectar con la audiencia de Rainbow Six Siege a través de experiencias competitivas y activaciones de esports.

La expansión del programa llega en un momento importante para el ecosistema competitivo de Rainbow Six Siege en Latinoamérica, con Ubisoft apostando por aumentar las oportunidades de participación más allá de las grandes competiciones profesionales.