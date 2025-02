UFC México 2025: Precio de boletos, fecha de preventa, banco y cartelera de peleas

La UFC México 2025 volverá a tierra azteca el sábado 29 de marzo de 2025 con un evento explosivo en la Arena CDMX, confirmaron este lunes las autoridades.

La velada, que promete reunir a las mayores estrellas mexicanas de las artes marciales mixtas, estará encabezada por el ex campeón de peso mosca Brandon Moreno, quien enfrentará al australiano Steve Erceg en la pelea estelar.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

¿Cuáles son los precios de los boletos para UFC México 2025?

Los aficionados podrán adquirir sus entradas a partir del 18 de febrero en una preventa exclusiva para clientes de Banco Azteca a través de superboletos.com.

Te puede interesar: De albañil y taxista, a estrella de la WWE: Penta Zero Miedo en ENTREVISTA EXCLUSIVA

La venta general iniciará el 21 de febrero a las 10:00 horas, tanto en línea como en taquillas de la Arena CDMX.

Aunque los precios no han sido revelados, se espera que sigan la estructura de eventos anteriores, con costos que van desde los mil 700 pesos y hasta los 15 mil pesos.

La Arena CDMX adelantó en redes sociales: “Vive la intensidad de las artes marciales mixtas... prepárate para una noche llena de grandes combates”.

El recinto, con capacidad para 22,000 espectadores, ya albergó un evento de la UFC en 2024, que agotó localidades y consolidó a México como un mercado clave para la empresa.

Cartelera completa de UFC México 2025

Además del duelo entre Moreno y Erceg, la noche incluirá peleas con sabor nacional:

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer (peso medio): El sonorense buscará resurgir tras una racha irregular.

Rolando “Lazy Boy” Rodríguez vs. Kevin Borjas (peso mosca): El guerrerense, invicto en la UFC, pondrá a prueba su poder de knockout.

Daniel Zellhuber vs. Elves Brenner (peso ligero): El “Golden Boy” chihuahuense enfrenta al brasileño en un duelo técnico.

Manuel Torres vs. Drew Dober (peso ligero): El tijuanense, conocido por su estilo agresivo, reta al veterano estadounidense.

Moreno, quien recuperó el título mosca en 2023 ante Deiveson Figueiredo, llega tras dos victorias consecutivas y busca posicionarse nuevamente en la cima.

Te puede interesar: WWE: ¿A qué hora pelea Penta Zero Miedo? hoy 17 de febrero del 2025

Con combates que mezclan experiencia y juventud, la UFC apuesta por consolidar su legajo en México. Mientras, los aficionados aguardan con ansias el 29 de marzo, fecha en que la Arena CDMX vibrará con golpes, llaves y el grito unánime de ¡México!.