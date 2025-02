WWE: ¿A qué hora lucha Penta Zero Miedo? hoy 17 de febrero del 2025

La WWE calienta motores para WrestleMania 41 con un episodio de Monday Night Raw cargado de acción, rivalidades y oportunidades clave, donde Penta Zero Miedo tendrá actividad.

Este lunes 17 de febrero, el evento no solo presentará duelos clasificatorios para el Elimination Chamber, sino que pondrá en el ring al mexicano Penta Zero Miedo, quien busca consolidar su camino hacia la cita estelar de abril en Las Vegas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Revancha con sabor mexicano

El luchador originario de Ecatepec, Estado de México, Penta Zero Miedo, enfrentará una prueba de fuego ante Pete Dunne en un duelo individual que promete fuego.

La rivalidad entre ambos escaló tras la victoria de Penta hace dos semanas, y ahora Dunne buscará venganza. Con un estilo técnico y agresivo, el británico intentará frenar al “Rey de los Muertos”, quien necesita imponerse para mantenerse en la mira de un posible combate en WrestleMania 41, el próximo 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium.

Además, el campeón de los pesos pesados, Gunther, hará una aparición especial para buscar rival que desafíe su reinado. El austriaco, conocido por su dominio en el ring, podría definir en las próximas semanas quién se enfrentará a él en la Gran Noche de las Estrellas.

Cartelera completa de RAW

El Raw de esta noche incluirá cinco combates clave, con luchadoras y luchadores que pelearán por oportunidades titulares y un lugar en el Elimination Chamber:

Oportunidad al Campeonato Intercontinental Femenino:

Ivy Nile vs. Dakota Kai: La ganadora obtendrá un combate por el título.

Clasificatorias para Elimination Chamber:

Roxanne Perez vs. Raquel Rodríguez (femenino).

Seth Rollins vs. Finn Bálor (masculino).

Combates Individuales:

A.J. Styles vs. Dominik Mysterio: Revive una rivalidad generacional.

Penta Zero Miedo vs. Pete Dunne: La revancha más esperada

¿Cómo, a qué hora y dónde ver a Penta Zero Miedo HOY 17 de febrero?

Horario: 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Sede: Charlotte, Carolina del Norte

Transmisión: Por streaming

Con el Elimination Chamber como última parada antes de WrestleMania 41, este RAW es crucial para definir a los protagonistas de la cita en Las Vegas.

Penta Zero Miedo, con su carisma y técnica, tiene la oportunidad de llevar el nombre de México a la cartelera más importante del año. ¿Logrará avanzar hacia la gloria?