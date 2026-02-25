Surgió de Chivas y era una de las joyas de la cantera, hoy tiene graves problemas con la justicia

En las últimas horas se dio a conocer que un futbolista mexicano resultó culpable de un problema de amaño de apuestas prácticamente del otro lado del mundo. Ante esta situación, vale conocer un poco más respecto al jugador que surgió de las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Después de un largo periodo de investigación, finalmente se comprobó que Ulises Dávila formó parte activa de un esquema de apuestas en las que se intentaron amañar algunas tarjetas amarillas en cinco encuentros correspondientes a las temporadas 2023 y 2024 de la Liga de Australia. Por tal motivo, luce interesante conocer más sobre este jugador.

¿Quién es Ulises Dávila, canterano de Chivas que tiene problemas legales?

Ulises Dávila inició su etapa como jugador en el 2008, cuando tras llegar a Chivas II formó parte del Tapatío para, posteriormente, estar en la Sub-20 del Rebaño Sagrado, equipo en el que logró destacar al grado de ser considerado por el Chelsea, institución de la Premier League.

Con el cuadro londinense el delantero mexicano no tuvo la mejor de las suertes, pues pasó de préstamo en préstamo durante muchos años en equipos como Vitesse, Sabadell, Córdoba, Tenerife y Vitória Setúbal hasta volver a la Liga BBVA MX con Santos en el año 2016.

Su último gran momento fue en el Macarthur de Australia, equipo al que llegó en 2021 y salió en 2024 debido a los problemas de apuestas antes mencionados. En total, el canterano de Chivas anotó 83 anotaciones en su paso como profesional, destacando las 26 dianas precisamente con el cuadro australiano.

¿Qué castigo deberá pagar Ulises Dávila?

Luego de ser declarado culpable por las autoridades, Ulises Dávila, quien era capitán del Macarthur Bulls de la A-League de Australia, se verá obligado a pagar una multa de 11,000 dólares; una cifra cercana a los 190,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, debido a sus acciones.