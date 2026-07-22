ÚLTIMA HORA: Jugador de Pumas anuncia su salida horas antes de jugar vs Toluca

Este martes 21 de julio del 2026, un jugador de Pumas anunció en sus redes sociales su salida del equipo unas horas antes de disputarse el encuentro ante Toluca de la Jornada 2 del Apertura 2026.

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El jugador que anunció su salida de Pumas

El futbolista que confirmó en sus redes sociales que deja al equipo de Pumas es Ulises Rivas, mediocampista de 30 años de edad.

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Rivas dio a conocer la noticia con una serie de fotos y un emotivo mensaje. Explicó que se despide del equipo tras casi 4 años por lo que agradeció a sus compañeros, staff y utileros por hacerlo sentir en casa.

Agradeció a los cuerpos técnicos y directiva por confiar en él. Aprovechó para decirle a la afición que siempre portó los colores con orgullo, que dio todo de él en los entrenamientos y partidos para defender los colores con el corazón.

Por último, dejó claro que la afición es el alma del equipo, que nada se compara con entonar el himno antes de cada juego y sentir el rugir de CU.

"Hoy toca despedirme de éste increíble equipo después de casi 4 años:

A mis compañeros, staff, utileros, simplemente gracias por hacerme sentir en casa desde el inicio. Las amistades y experiencias que vivimos no se pierden con el tiempo.

Cuerpos técnicos y directiva, Gracias por confiar en mí, de verdad a todos y cada uno les aprendí mucho. No me cabe duda que pronto tendrán el éxito que merecen por todo el trabajo que hacen.

A la afición, sepan que porté los colores con orgullo, siempre di todo de mí en cada entrenamiento y partido sin importar la situación para defender estos colores con el corazón por delante, ustedes son el alma de éste equipo grande, nada se compara a entonar el himno antes de cada partido, sentir rugir CU después de un gol y todo su apoyo en cada momento. Eso nunca se olvida.

GRACIAS.

Una vez Puma, siempre puma! GOYA!"