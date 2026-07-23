ÚLTIMA HORA: Atlas se refuerza con futbolista del Benfica

Los Rojinegros del Atlas se reforzaron con un jugador de talla internacional tras disputar su primer partido en el Apertura 2026. El equipo de Guadalajara, que ha invertido en varios jugadores no formados en México en el último mercado de fichajes, añadió a su plantilla a un futbolista portugués del Benfica que promete animar la Liga BBVA MX.

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, Atlas fichó a Tiago Gouveia, proveniente del Benfica de la Primeira Liga de Portugal. El futbolista de 25 años pasó la última temporada con OGC Niza de la liga francesa mediante una cesión del Benfica. Al regresar al club portugués no tenía cabida y fue vendido en totalidad al club jalisciense. El conjunto rojinegro decidió darle un contrato de tres años y con ello estará vinculado hasta el verano de 2029.

Gouveia, nacido en Cascais, Portugal, jugó 27 partidos con el Niza en la temporada 2025-26 entre la liga francesa, la Copa de Francia y la Europa League, Durante ese lapso, marcó dos goles en la competencia continental y nada más debido a que su rol era limitado como suplente.

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🚨Tiago Gouveia es nuevo refuerzo de Atlas. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/urIIzLU9EE pic.twitter.com/WtUOZxKOp1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026

Así es la carrera de Tiago Gouveia, el nuevo refuerzo del Atlas

El nuevo refuerzo del Atlas se formó en las categorías inferiores del Sporting Lisboa, pero fue adquirido por el Benfica cuando aún era jugador de la categoría Sub-17. “Las Águilas” decidieron cederlo para la temporada de 2022 al Estoril con la finalidad de que tuviera minutos y oportunidad de calidad. Sin embargo, regresó un año después para pasar otras dos temporadas con el equipo de la capital portuguesa.

Debido a los minutos limitados en su última etapa con el Benfica, el club decidió cederlo al OGC Niza en el verano de 2026. Aunque tuvo más minutos que en Portugal, no obtuvo todas las oportunidades que buscaba y al final buscará esa oportunidad en el futbol mexicano.

En cuestión de representación internacional, Gouveia hizo todo el proceso en inferiores con Portugal, pero no ha debutado con la selección absoluta. Su punto más alto con el combinado luso fue el campeonato europeo Sub-19 de 2019 donde cayeron 2-0 ante España.