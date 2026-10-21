ÚLTIMA HORA: La buena noticia para Hernán Crespo en pleno Atlas vs América

Mientras que se confirmó la hora exacta para ver Atlas vs América, los rojinegros recibieron una noticia favorable antes de la Jornada 13 del Apertura 2026. Hernán Crespo podrá contar nuevamente con un futbolista habitual en su defensa para el duelo en el Estadio Jalisco.

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Así como se habla de que hay una estadística que explica por qué Guillermo Almada le cambió la cara al América gracias a que podrá contar con Milton Valenzuela para recibir al conjunto azulcrema.

Ryan Mmaee celebrates his goal 0-1 of Atlas during the 12th round match between Necaxa vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on October 16, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

El jugador que Hernán Crespo recupera para jugar en Atlas contra América

La buena noticia para el entrenador argentino es que Milton Valenzuela quedó habilitado para enfrentar al América. El lateral izquierdo había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el partido contra Necaxa, pero la Comisión Disciplinaria decidió revocar la sanción tras revisar la jugada y las pruebas presentadas.

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Valenzuela es habitual en la defensa de Atlas durante el Apertura 2026. El argentino disputó 10 de las primeras 12 jornadas y fue titular en 8 ocasiones, números que explican su importancia dentro de la planificación de Crespo.

¿Qué pasó con Milton Valenzuela?

La expulsión ocurrió en el duelo ante Necaxa, cuando Atlas ganaba 1-0. Valenzuela intentó frenar el avance de Emilio Rodríguez y, durante la disputa del balón, cayó con la rodilla y el peso de su cuerpo sobre el tobillo del rival. La acción fue revisada por el VAR y el árbitro Víctor Cáceres Hernández decidió mostrarle la tarjeta roja.

Sin embargo, después de analizar la jugada y los documentos presentados por Atlas, la Comisión Disciplinaria concluyó que no correspondía la expulsión. El organismo determinó que el futbolista había jugado el balón con el pie derecho y que el contacto posterior no tuvo la intensidad necesaria para considerarse juego brusco grave.

|Foto: IG @miltonvalenzuela_

Atlas vs América: detalles del partido

El encuentro entre Atlas y América se disputará este miércoles 21 de octubre de 2026 a las 7 pm (tiempo del Centro de México) en el Estadio Jalisco, por la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El equipo de Hernán Crespo intentará aprovechar la localía para acercarse al América en la clasificación, mientras que las Águilas buscarán mantener su posición en el liderato. Valenzuela estará disponible.

