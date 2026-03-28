ÚLTIMA HORA: Captan a Gilberto Mora llegando al Estadio Banorte para el México vs Portugal

Gil Mora sí estará en el Estadio Banorte para el México vs Portugal de este sábado 28 de marzo, al menos en alguna de las renovadas tribunas, pues fue observado por las cámaras de Azteca Deportes a su arribo y captado en un breve pero cálido saludo con David Medrano y Carlos Guerrero.

Gil Mora tiene semanas en recuperación por una pubalgia que lo ha alejado no solo de Xolos, sino de la Selección Mexicana, que de haber estado en condiciones, posiblemente y estaría no solo convocado para el partido ante Portugal, quizás sería titular en el mediocampo.

Gilberto Mora, de 17 años, jugó por última ocasión en la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ahora el torneo local va para la fecha 13. Su ausencia es por esa pubalgia que no lo había soltado, pero ahora se sabe también que en Xolos y dicho por su entrenador Sebastián Abreú, la prioridad es que llegue al torneo global ya que competencias de Liga MX habrá muchas más para él.

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Así fue el saludo de Gil Mora con David Medrano

Cuando iba caminando Gil Mora, las cámaras lo ubicaron y de una forma muy natural Medrano exclámo un "qué onda", y Morita respondió, "'¿cómo está?", posteriormente el periodista le preguntó por su evolución en su lesión y recalcó "que ya casi".

Medrano concluyó la fugaz charla con un "échele ganas" y emprendió el jugador camino al sitio en el que estará observando el cotejo que comienza a las 6:50.

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¿Dónde ver México vs Portugal EN VIVO?

El encuentro de México en contra de Portugal, de este sábado 28 de marzo, de disputará a las 6:50 de la tarde a través de Azteca Siete, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.