El tercer portero que Javier Aguirre analiza convocar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: no es Carlos Acevedo

El tercer portero de la Selección Nacional aún es una incógnita, pues después de la lesión de Luis Ángel Malagón, todos pensarían que quien tomaría el puesto es Carlos Acevedo, que fue convocado para la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, Javier Aguirre todavía analiza a quién podría convocar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y unirse a los que quizá ya tienen su lugar amarrado, como lo son Memo Ochoa y Tala Rangel, quien quiere a toda costa ser el titular en el México contra Portugal.

El “Vasco” tiene contemplado a Antonio Rodríguez en la prelista de porteros para la justa mundialista, pues así lo aseveró el entrenador de Xolos de Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu”, quien dio su argumento de lo que le falta a México para ser potencia. El técnico consideró que “Toño” aún tiene la oportunidad de ser uno de los 26 convocados que representarán al país en el torneo más importante de futbol.

Toño Rodríguez está en la prelista de los arqueros que pueden ir al Mundial.|Xolos

“No lo descartemos todavía, porque tuvo una llamada el Vasco con él para decirle que estaba entre los 4 o 5 arqueros que están siendo analizados para la Copa del Mundo. Lamentablemente, pasó lo de Malagón, por lo que pasan a ser 4. No lo descartemos todavía porque existe esa comunicación”, declaró en entrevista para un medio mexicano el “Loco” Abreu.

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La lucha por el lugar del tercer portero de la Selección Mexicana

Carlos Acevedo está en la pelea por ser uno de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tal parece que sería como tercer portero. Pero Aguirre tiene en la mira a otros arqueros, como lo es José Antonio Rodríguez de Xolos.

Sin embargo, el canterano de Chivas no ha sido convocado oficialmente desde que el “Vasco” tomó las riendas del conjunto tricolor, por lo que se vislumbra complicado que apueste por un jugador que no ha tenido en cancha.

Cabe mencionar que Rodríguez tuvo su primera gran oportunidad cuando Diego Cocca fue el entrenador de la selección y fue entonces cuando debutó con el equipo mayor a los 30 años.

En los últimos días se habló de que en el radar estaban varios arqueros, como Alex Padilla, Carlos Moreno y Andrés Gudiño, quien ha tenido un buen torneo en Cruz Azul, pero finalmente el cuerpo técnico se decantó por el arquero de Santos Laguna.