ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga MX presentó a su nuevo DELANTERO para el Clausura 2026

La Franja del Puebla tiene nuevo ariete para el Torneo Clausura 2026; Ignacio Maestro Puch. El delantero argentino de 22 años llega de Independiente de Avellaneda aunque estuvo cedido en San Martín San Juan en los últimos meses. Canterano de Atlético Tucumán llega como respuesta a la búsqueda del gol en el equipo poblano y se pondrá a las órdenes del estratega Albert Espigares.

Te puede interesar: ¡SORPRESA!: Estrella argentina pone por encima a la Liga MX sobre liga de su país

A través de sus redes sociales oficiales, la Franja dio a conocer la noticia sobre su nueva incorporación y rápidamente los internautas reaccionaron a ésta. Cabe destacar que, Maestro Puch fue seleccionado argentino sub-20 hace unos años y cuenta con experiencia en la Superliga Argentina con tres clubes distintos a pesar de su corta edad (Independiente de Avellaneda, Atlético Tucumán y San Martín San Juan).

Ya estamos preparando el asado 🍖 para recibir a un Maestro en el área 🔥😎



De 🇦🇷 a la ciudad de los 🪽 llega Ignacio Maestro Puch 🫡 ¡Bienvenido a La Franja! 🔵⚪️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/9lbHsl3nfu — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 24, 2025

Darle la vuelta a la página

Bajo el mando de Albert Espigares, la Franja buscará olvidar rápidamente lo sucedido en el Torneo Apertura 2025 y dar una mejor cara en el semestre que viene. El equipo poblano tratará de entender la idea del director técnico español lo más rápido posible y dar buenas actuaciones dentro y fuera del Estadio Cuauhtémoc.

Finalmente, el equipo poblano está cerca de tener también a un nuevo guardameta para el siguiente certamen mexicano y reforzar un arco totalmente nacional. Cabe recordar que, tanto Julio González como Iván 'Araña' Rodríguez continúan en las filas del Puebla y la competencia estará al rojo vivo.