¡ÚLTIMA HORA! Estrella de Monterrey se pierde todo el 2026

La Liga BBVA MX Femenil ha recibido una de las noticias más duras del Clausura 2026. Katty Martínez, delantera estrella de Rayados Monterrey e histórica del futbol nacional, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el empate 1-1 ante el América, correspondiente a la Jornada 9 del presente torneo. La lesión la mantendrá fuera de las canchas por lo que resta del año.

El incidente ocurrió en una jugada desafortunada. La "Kattykiller" acababa de asistir a su compañera Lucía García en la jugada del gol cuando, al intentar despejar el balón en su propia área, realizó un mal movimiento que provocó su inmediata caída. Fue retirada del campo en camilla, visiblemente afectada, mientras sus compañeras y el cuerpo técnico observaban con preocupación.

Katty estará fuera por lo que resta del 2026

Desde su llegada al conjunto regiomontano, Martínez se había consolidado como una pieza fundamental en el ataque de las actuales líderes del torneo. Su olfato goleador y presencia en el área la convertían en una de las delanteras más determinantes de la Liga MX Femenil, al posicionarse como la máxima goleadora en la historia del circuito.

El club confirmó la gravedad de la lesión a través de un comunicado. Aunque no se han dado plazos exactos, una rotura de ligamento cruzado suele requerir entre siete y nueve meses de recuperación, lo que significa que la atacante no volverá a jugar en lo que resta de 2026.

La baja supone un duro contratiempo para el liderato de Rayadas y abre una enorme interrogante sobre su recuperación de cara al Mundial Femenil 2027, un objetivo que ahora se ve seriamente comprometido debido a la seriedad de este suceso que podría marcar lo que viene para Katty.

