ÚLTIMA HORA: Javier Aguirre convoca a 4 seleccionados SORPRESA para el México vs Islandia en Querétaro

Javier Aguirre presentó este jueves 19 de febrero la lista de convocados para el partido que sostendrá la Selección Mexicana en contra de su similar de Islandia y en la que destacan algunos nombres que tendrán su primera oportunidad para ser observados con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Javier Aguirre presenta tres sorpresas en su convocatoria para el México vs Islandia

Javier Aguirre presentó una lista de 21 jugadores para enfrentarse a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio de La Corregidora de Querétaro y entre los convocados destacan la presencia de Everardo López de Toluca, Denzel García de Bravos de Juárez, Alexis Gutiérrez de América y Guillermo Martínez de Pumas.

La última vez que Memote Martínez disputó un partido con Selección Mexicana fue en noviembre del 2024 durante los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras en donde ingresó de cambio en los últimos 13 minutos.

En el actual torneo Clausura 2024, Martínez solo ha convertido un gol con los Pumas y lo hizo en la más reciente jornada ante el Puebla.

Por su parte, López, García y Gutiérrez vuelven a la convocatoria de Aguirre como ya lo hicieron en el encuentro ante Bolivia en donde los tres tuvieron algunos minutos para probarse.

Lista de convocados de la Selección Mexicana

Porteros:



Luis Ángel Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas:



Richard Ledezma | Chivas

Jesús Garza | Tigres

Víctor Guzmán | Rayados

Israel Reyes | América

Everardo López | Toluca

Jesús Gallardo | Toluca

Diego Campillo | Chivas

Medios:



Erik Lira | Cruz Azul

Erick Sánchez | América

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Denzell García | Juárez

Marcel Ruíz | Toluca

Brian Gutiérrez | Chivas

Alexis Gutiérrez | América

Delanteros:



Efraín Álvarez | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Guillermo Martínez | Pumas

Armando González | Chivas

