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ÚLTIMA HORA: Fallece boxeador de 59 años que fue campeón mundial en Monterrey

Una leyenda del boxeo falleció tras un fuerte dolor en el pecho en Argentina; su pelea más épica fue en Monterrey, México

ÚLTIMA HORA: Fallece boxeador de 59 años que fue campeón mundial en Monterrey Roña Locomotora Castro

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras el boxeo mexicano se prepara para una pelea espectacular, el mundo pugilístico está de luto. Pues Jorge “Locomotora” Castro, excampeón mundial argentino y protagonista de una de las victorias más recordadas de este deporte en Monterrey, México, falleció a los 59 años.

Así como hay una lista actual de boxeadores mexicanos campeones del mundo, un exboxeador argentino que fue campeón en México hoy perdió la vida. Es que Castro, conocido también como el “Roña”, dejó una huella en el boxeo internacional con una hazaña que protagonizó en Monterrey en diciembre de 1994.

Roña Castro fue campeón en Monterrey, México

Jorge “Locomotora” Castro falleció a los 59 años

El exboxeador murió luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras se encontraba en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la información difundida, se descompensó cerca de la medianoche y recibió los primeros auxilios en el lugar.

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Además de su trayectoria deportiva, Castro era conocido por su trabajo solidario, donde impulsaba comedores y merenderos. Un trabajo social muy importante.

El día que el “Roña” Castro fue campeón en Monterrey, México

Castro conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 12 de agosto de 1994, cuando venció por decisión dividida a Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán. Después de defender el cinturón en Caleta Olivia, llegó a México para enfrentarse al estadounidense John David Jackson.

El combate se disputó el 10 de diciembre de 1994 en el Estadio de Béisbol de Monterrey. Jackson dominó buena parte de la pelea y, al finalizar el octavo asalto, el equipo médico estuvo cerca de detenerla por el castigo que había recibido el argentino. Sin embargo, el pedido de su entrenador, Luis Spada, le permitió continuar.

Monterrey fue escenario de la pelea más épica de Jorge Castro

En el noveno round, Castro estaba contra las cuerdas y, contra todo pronóstico, conectó un contundente golpe de izquierda que derribó a Jackson. El estadounidense logró levantarse dos veces, pero no pudo recuperarse y el árbitro detuvo el combate a los 2 minutos y 43 segundos del asalto.

La revista The Ring reconoció el enfrentamiento como la Pelea del Año de 1994 y distinguió el noveno asalto como el Round del Año. Así, la noche de Monterrey quedó grabada en la historia del boxeo argentino y del mundo entero.

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