ÚLTIMA HORA: Los equipos de la UEFA clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras el repechaje europeo

Se han repartido los últimos boletos de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la instancia de repechaje, quedaron definidos los 16 cupos de Europa para el certamen a disputarse del 11 de junio al 19 de julio del año en curso.

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En la ronda de repesca, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Suecia, Turquía aseguraron su lugar en la competencia del verano. El equipo de la península balcánica obtuvo la victoria ante Italia desde la ronda de penaltis para clasificar.

Por su parte, Chequia se hizo de su lugar en el certamen luego de vencer a Dinamarca en la tanda de penales. Cabe mencionar, que la escuadra de Europa Central será rival de la Selección Mexicana en el Grupo A junto a Corea del Sur y Sudáfrica.

Mientras que Suecia le ganó a Polonia para meterse a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Turquía obtuvo el pase tras ganarle a Kosovo.

Equipos de la UEFA en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Turquía y Chequia.