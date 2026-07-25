ÚLTIMA HORA: Resultados de los partidos de hoy viernes 24 de julio del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La jornada 2 del Apertura 2026 se reanudó con el viernes botanero más importante de los últimos años y los resultados de la actividad del futbol mexicano darán alegrías por montón. El Atlante consiguió su primer punto en su regreso a la Liga BBVA MX al empatar 1-1 con el América en el Estadio Banorte y Gil Mora lideró el triunfo de los Xolos sobre León con un golazo.

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Atlante consigue su primer punto en la Liga BBVA MX tras 14 años

El Atlante tuvo su primer juego como local en la Liga BBVA MX en 12 años y sorprendió a todos al sacar el empate contra el América en el Estadio Banorte. Los goles fueron cortesía de Cristian Borja por los azulcremas y de Eugenio Pizzuto por los azulgranas.

El América anotó al 21’ gracias Cristian Borja. El defensor azulcrema se encargó de rematar de palomita un centro de Isaías Violante y con la testa envió el balón al fondo de la red para darle la ventaja a su equipo.

¡Gol de Cristián Borja! Se abre el marcador en el Atlante 0-1 América de la Jornada 2 del Apertura 2026

Parecía que las Águilas se quedarían con un hombre menos al 53’ porque Rodolfo Cota salió a cortar una pelota filtrada y el balón le pegó en la mano fuera del área. Katia Itzel García decidió expulsar al jugador, pero después de una revisión en el VAR, el balón pegó primero en el muslo y después en el brazo por lo que fue suficiente para revertir la cartulina roja.

El Atlante nunca bajó los brazos y su esfuerzo se vio recompensado gracias al gol del empate de Eugenio Pizzuto al 65’. El mediocampista con pasado en Europa culminó una jugada que se generó con múltiples pasases desde dentro de su propia área al pegarle colocado a un pase de Johan Julio.

¡Gol de Eugenio Pizzuto! Se empata el partido Atlante 1-1 América de la Jornada 2 del Apertura 2026

Con este resultado, América llegó a cuatro unidades en el torneo y se coloca en la tercera posición de la tabla, solo por detrás de Cruz Azul y Xolos. Por su parte, los “Potros de Hierro” del Atlante escalaron hasta la 11° posición al ser el único conjunto con una sola unidad.

Xolos vence a León gracias a Gil Mora

Los Xolos de Tijuana son los líderes del Apertura 2026 luego de hilar victorias en las primeras dos jornadas del torneo para sumar seis puntos con una diferencia de goles de +3. Para la jornada 2 del torneo de la Liga BBVA MX, los fronterizos se impusieron 1-0 sobre León gracias a un gol de Gil Mora.

Tijuana fue beneficiado con un penal al 39’ gracias a que Iván Rodríguez cometió una falta sobre Adonis Preciado. La jugada se revisó detenidamente en el VAR y después de cinco minutos, Oscar García atajó el disparo de Mourad El Ghezouani.

La situación cambió en la aprte complementaria porque Juan Guevara le regaló otro penal a los locales al tocar el balón con la mano dentro de su área. Ahí fue donde Gil Mora tomó la responsabilidad de cobrar desde los once pasos y con éxito abrió su cuota goleadora en el Apertura 2026.

Durante el tramo final del encuentro, Xolos trató de controlar el balón mientras que León buscó de manera desesperada, y sin éxito, el gol del empate. Con esto, los de Tijuana se preparan para enfrentar al Atlético San Luis antes del parón por la Leagues Cup.