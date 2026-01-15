ÚLTIMA HORA: Selección de CONMEBOL busca que Guadalajara sea su sede para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

De acuerdo con información del periodista David Medrano, la Selección Colombia tiene en la mira a la Academia del Atlas como base de operaciones durante su estadía en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La Selección de Colombia quedó ubicada en el Grupo K y abrirá su participación el miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a Uzbekistán. Posteriormente, el martes 23 de junio, jugará en Guadalajara ante el rival que surja del repechaje intercontinental y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Colombia disputará dos partidos de la fase de grupos en México, lo que refuerza el interés del combinado sudamericano por establecer su campamento mundialista en la zona metropolitana de Guadalajara. Su segundo compromiso del torneo está programado precisamente en el Estadio Guadalajara.

Play-off Intercontinental

El rival del partido en Guadalajara se definirá en el Play-off Intercontinental, que se disputará en la propia ciudad de Guadalajara durante marzo de 2026. La semifinal se jugará el 26 de marzo, con el duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, ell ganador enfrentará a R.D. Congo en la final del 31 de marzo. El vencedor de ese encuentro obtendrá el boleto al Grupo K y enfrentará a Colombia.

En caso de avanzar a los 16avos de final, Colombia podría extender su recorrido por distintas sedes del torneo, si finaliza como líder del grupo, jugaría el 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Si termina como segundo, su siguiente partido sería el 2 de julio en el BMO Field de Toronto. Si avanza como uno de los mejores terceros, disputaría esa instancia el 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

De esta manera, Guadalajara se perfila como un punto clave en la logística y el desarrollo de la participación colombiana en la Copa del Mundo 2026, tanto por su posible sede de concentración como por la relevancia de los partidos que albergará dentro del calendario del Grupo K.

