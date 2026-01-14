¿Quiénes son los jugadores ignorados por Javier Aguirre que debería convocar en México, según la IA?

Durante este mes de enero, la Selección Mexicana comenzará con su serie de amistosos a modo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado nacional se enfrentará a Panamá y Bolivia durante los últimos días del mes y, aprovechando esta situación, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó un análisis de las convocatorias de Javier Aguirre y determinó qué futbolistas ignorados deberían tener una oportunidad.

Los cuatro jugadores ignorados que deberían jugar para México

Con base en las recientes convocatorias del ‘Vasco’ Aguirre, su idea táctica y los jugadores mexicanos que hoy se encuentran fuera del radar del entrenador, la IA elaboró una lista de ausencias que podrían ser determinantes en el Mundial 2026. Una de ellas es Guillermo Ochoa, argumentando su convocatoria diciendo que el portero de AEL Limassol rinde mejor en torneos cortos y tiene un historial probado ante selecciones fuertes como Brasil, Francia y Alemania.

Memo Ochoa debería ir al Mundial 2026, según la IA|Crédito: AEL Limassol FC

El segundo nombre que destacó la herramienta de Open AI es Gerardo Arteaga, lateral izquierdo que hoy se desempeña en Rayados de Monterrey. Según su análisis, México carece de laterales profundos de nivel internacional y Arteaga ofrece centros precisos, llegada al segundo palo y experiencia en el futbol europeo. ChatGPT cree que el defensor de 27 años es de los pocos que pueden desequilibrar por la banda izquierda.

TE PUEDE INTERESAR:



El tercer jugador que deslizó ChatGPT es Luis Chávez, futbolista de Dinamo Moscú y que lleva lesionado desde el mes de junio de 2025. A pesar de que, probablemente, llegará con poco ritmo a la Copa del Mundo, la IA cree que el mediocampista debe ser convocado. A forma de argumento, mencionó que Chávez ofrece gol de media distancia, se encarga del balón parado y cambio de ritmo en partidos trabados.

Luis Chávez debe ser convocado por Javier Aguirre, según la IA|Crédito: Getty Images

Finalmente, ChatGPT compartió el nombre de Santiago Gimenez para sumar a la delantera. Recientemente, el futbolista del AC Milan fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tobillo y regresaría a las canchas a pocos meses antes de que inicie el Mundial 2026. La IA cree que el ‘Bebote’ debe estar presente en la lista definitiva, ya que es “el único delantero mexicano con instinto de killer europeo” a pesar de su temporada discreta en Italia.

Los amistosos que jugará México previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene cinco partidos confirmados para disputar previo al inicio de la cita mundialista. El 22 de enero jugará ante Panamá y el 25 del mismo mes enfrentará a Bolivia. En febrero, el día 25, el combinado azteca se enfrentará a Islandia. Ya en marzo, México chocará ante Portugal el día 28 en la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) y cerrará el mes con un amistoso frente a Bélgica, el día 31.