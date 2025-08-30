Selección Mexicana: ¿Qué jugadores serían la sorpresa para el Mundial tras última convocatoria?

El microciclo de esta semana trajo consigo algunas sorpresas realmente llamativas para Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo del 2026. En ese sentido, es preciso conocer el nombre de algunos jugadores que podrían ser la sorpresa en la convocatoria final del Tri.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Cabe mencionar que, en las últimas horas, la Selección Mexicana lanzó su convocatoria para enfrentar los duelos amistosos ante Japón y Corea del Sur. En esta destacan algunos elementos que regresan al Tri después de mucho tiempo, lo cual abre el panorama para que puedan ir al Mundial 2026.

¿Qué jugadores podrían ser la sorpresa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Diego Lainez: El jugador de los Tigres ha tenido una temporada estupenda, misma que fue suficiente para ser llamado al último microciclo. Si mantiene su nivel, y se considera que es un zurdo que juega por derecha, podría ser una buena opción de cara al próximo Mundial del 2026.

Hirving Lozano : Después de haberse perdido la última Copa Oro por lesión, El Chucky vuelve al Tri luego del magnífico nivel que ha mostrado con el San Diego de la MLS . No se descarta que sea una de las sorpresas para el Mundial considerando que su estilo de juego es escaso en el país.

: Después de haberse perdido la última por lesión, El Chucky vuelve al Tri luego del magnífico nivel que ha mostrado con el . No se descarta que sea una de las sorpresas para el Mundial considerando que su estilo de juego es escaso en el país. Germán Berterame : El argentino naturalizado mexicano vuelve a la convocatoria de la Selección Mexicana luego de ser uno de los delanteros más goleadores de los últimos meses en el país, por lo que se espera que dispute el puesto por el tercer atacante junto a Ángel Sepúlveda.

: El argentino naturalizado mexicano vuelve a la convocatoria de la luego de ser uno de los delanteros más goleadores de los últimos meses en el país, por lo que se espera que dispute el puesto por el tercer atacante junto a Ángel Sepúlveda. Carlos Moreno: El hecho de que Ochoa no haya conseguido equipo -hasta ahora-, así como las bajas de elementos como Luis Malagón y Raúl Rangel, abre la puerta a que el portero de los Tuzos busque colarse en la convocatoria final considerando que fue uno de los más llamativos del último microciclo.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo será la gran final?

El calendario oficial de la FIFA indica que la Copa del Mundo del 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el duelo inaugural en la cancha del Estadio Azteca. En ese sentido, se sabe que la final se programó en territorio estadounidense el 16 de julio del año en turno.