ÚLTIMA HORA: Seleccionado nacional está en el radar del Barcelona

Mientras se habla de que un crack renunciaría a la posibilidad de jugar con la selección de Argentina para estar en México, otro futbolista de la Albiceleste podría cambiar de equipo y continuar su carrera en España. Se trata de Lisandro Martínez, defensor del Manchester United que despertó el interés del Barcelona.

Así como se ha comparado los precios de los jugadores del Barcelona y del Real Madrid, el mercado de fichajes vuelve a poner frente a frente a dos grandes instituciones. Ahora, el conjunto catalán tendría en la mira al campeón del mundo.

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Lisandro Martínez está en el radar del Barcelona

El Barcelona sigue de cerca a Lisandro Martínez como una de las alternativas para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. De acuerdo con los reportes de medios europeos, el argentino figura entre los futbolistas que interesan al cuerpo técnico de Hansi Flick.

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Las lesiones de Eric García, Andreas Christensen, Xavi Espart y Jules Koundé aumentaron las necesidades defensivas del Barça. Consultado sobre posibles incorporaciones, Flick no descartó movimientos en el mercado de invierno: señaló que el club buscará lo mejor para el plantel y que evaluará si puede realizar algún fichaje.

Martínez tiene contrato con el Manchester United hasta mediados de 2027. Desde su llegada al equipo inglés, acumula 119 partidos, 4 goles y 3 asistencias.

Otro equipo de España se quiere quedar con el futbolista de la selección nacional de Argentina

El Barcelona no sería el único interesado en el defensor. El Atlético de Madrid también se habría sumado a la disputa por su fichaje, con la posibilidad de reunir en su defensa a dos integrantes de la Selección Argentina: Lisandro Martínez y Cristian Romero, quien llegó al club en el último mercado.

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La situación deportiva del Manchester United podría favorecer una eventual salida. El equipo inglés ocupa el puesto 16 de la Premier League después de 8 jornadas, con una sola victoria, y sufrió dos derrotas consecutivas en Champions League.

A ese panorama se sumaron las declaraciones de Martínez, quien manifestó su descontento por la falta de inversión durante el último mercado de pases y reconoció que esperaba más del director deportivo. Aunque luego pidió disculpas, sus palabras alimentaron las versiones sobre una posible salida de Old Trafford.

