ÚLTIMA HORA: Sorprende el 9 improvisado de México para enfrentar a Ghana

¡Más sorpresas! Javier el "Vasco" Aguirre sigue afinando detalles previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y para el partido entre México y Ghana mandará a la cancha del Estadio Cuauhémoc una alineación atípica pero además habrá una sorpresa con el nuevo y provisional número 9, pues será portado por Kevin Castañeda, mediocampista de los Xolos de Tijuana.

Las cámaras de TV Azteca Deportes accedieron a los vestidores de la Selección Mexicana en donde observamos que la playera de Kevin Castañeda tiene el dorsal mítico de un delantero, sin embargo, el jugador de Xolos está acostumbrado a utilizar la número 10 en su equipo de la Liga BBVA MX.

Además, Castañeda no suele ocupar dentro del campo la posición de un 9 natural, sino que funge como un mediocampista creativo que además puede funcionar como un falso delantero, además, tiene gran llegada desde atrás y suele ser un jugador con muchas asistencias y goles.

En el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue uno de los futbolistas más destacados a pesar de que su equipo no se metió a la Liguilla, pues disputó 16 partidos en total en donde colaboró con 7 goles y 2 asistencias.

México vs Ghana, alineaciones confirmadas del partido de preparación en Puebla

En un partido que cae en una fecha complicada porque aún no se integran todos los jugadores que formarán parte de la lista final del "Vasco" Aguirre, la alineación presenta varias sorpresas y novedades, en donde destaca la titularidad de algunos jugadores que acudieron a la concentración en rol de sparring.

Alineación de México:



Portero : Tala Rangel

: Tala Rangel Defensas : Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez, Jesús Gallardo

: Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez, Jesús Gallardo Mediocampistas : Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez

: Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez Delantero: Alexis Vega, Hormiga González y Piojo Alvarado

Alineación de Ghana:



Portero: Benjamin Asare

Benjamin Asare Defensas: Oscar Oppong, Terry Yegbe, Nathaniel Adjei, Jan Kwasi Gyamerah

Oscar Oppong, Terry Yegbe, Nathaniel Adjei, Jan Kwasi Gyamerah Mediocampistas: Rak-Sakyi Jesuren, Majeed Ashimeru, Ibrahim Osaman, Emmanuel Edjei

Rak-Sakyi Jesuren, Majeed Ashimeru, Ibrahim Osaman, Emmanuel Edjei Delantero: Felix Afena-Gyan y Daniel Agyei

México vs Ghana dónde ver en vivo y gratis el partido

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre México y Ghana desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a través del sitio web aztecadeportes.com, televisión abierta en el Canal 7 y la App Oficial de TV Azteca Deportes.