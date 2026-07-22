¿Cuál y cuándo es el próximo partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 la Liga BBVA MX?

La Jornada 2 del Apertura 2026 comenzó de gran manera con triunfos sorprendentes de Cruz Azul sobre Puebla y de Pumas sobre Toluca. Lamentablemente, deberemos de esperar algunos días para volver a tener actividad en el futbol mexicano. Sin embargo, la espera valdrá la pena porque el próximo partido promete ser uno de los mejores en los últimos tiempos.

Te puede interesar: Pumas remonta al Toluca y suman sus primeros 3 pts: Resumen, goles y mejores momentos

El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se reanudará este viernes 24 de julio con el regreso del Atlante la primera división como local. Los Potros de Hierro enfrentarán a las Águilas del América en el Estadio Banorte en un viernes botanero transmitido por TV Azteca. El partido está programado para comenzar a las 9:00 p.m., tiempo del centro de México.

La cuestión es que este no será el único partido que comenzará a esa hora. La liga estableció en el calendario que el compromiso de los Xolos de Tijuana contra León arranque a la misma hora que el Atlante vs América. Este partido tiene un detalle ya que, al disputarse en el Estadio Caliente, tendrá un horario local de la 8:00 p.m., peró será a la misma hora que en el centro del país.

Posteriormente, la jornada se completará con la actividad sabatina con los duelos Chivas contra Bravos, Santos Laguna ante Atlas y Tigres versus Atlético San Luis. El domingo 26 de julio será el último día de actividad de la jornada 2 del Apertura 2026 porque Necaxa recibirá a Monterrey y Pachuca hará lo propio con los Gallos Blancos de Querétaro.

La jornada 2 del Apertura 2026 de la LIGA BBVA completa

Cruz Azul 2 – 1 Puebla

Toluca 1 – 2 Pumas

Atlante vs América, viernes 24 de julio 9:00 p.m.

Xolos de Tijuana vs León, viernes 24 de julio 9:00 p.m..

Chivas vs Bravos de Juárez, sábado 25 de julio 7:07 p.m.

Santos Laguna vs Atlas, sábado 25 de julio 9:00 p.m.

Tigres vs Atlético San Luis, sábado 25 de julio 9:00 p.m.

Necaxa vs Monterrey, domingo 26 de julio 5:00 p.m.

Pachuca vs Querétaro, domingo 26 de julio 7:00 p.m.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Futbolista mexicano ficha con equipo que jugará la Champions League