ÚLTIMA HORA: Ya hay fecha de prestación del monoplaza que usará Sergio “Checo” Pérez con Cadillac para la temporada 2026

Cadillac confirmó que dará a conocer su monoplaza de Fórmula 1 para la temporada 2026 el 8 de febrero, fecha que coincide con el Super Bowl LX, previsto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La marca estadounidense definió este escenario por la proyección internacional del evento y por el interés que ha generado su ingreso a la máxima categoría.

La presentación incluirá el auto que utilizarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dupla que encabezará la primera etapa deportiva del equipo. Tras el acto público, la escudería iniciará su actividad competitiva el 6 de marzo de 2026, día del Gran Premio de Australia, apertura oficial del calendario de la Fórmula en 2026.

General Motors incorporará a Cadillac como la undécima escudería del campeonato

La estructura competirá inicialmente con unidades de potencia Ferrari, adquiridas bajo el esquema de cliente, mientras avanza en el desarrollo de su propio motor con vista a 2028. El conjunto ha situado la experiencia de Pérez y Bottas como un elemento central en la puesta en marcha del proyecto técnico.

La fecha elegida marcará la primera aparición del monoplaza ante el público, el cual se espera seguirá el color corporativo de la marca, el negro. El patrón marcado en un evento que la compañía considera clave para posicionar su entrada formal a la Fórmula 1.