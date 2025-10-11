Así fue la última vez que la Selección Mexicana venció a Argentina en un Mundial Sub-20

Los últimos años no han sido los mejores para la Selección Mexicana Sub-20 , ya que han pasado por momentos complicados, eliminaciones antes de lo esperado y la constante búsqueda de hacer historia en la categoría.

Este sábado 11 de octubre, los jóvenes de la Sub-20, comandados por Gilberto Mora , se van a enfrentar a un viejo conocido del futbol mexicano, cuando busquen su pase a los Cuartos de Final del certamen que se celebra en Chile, frente al cuadro representativo de Argentina.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

¿Cuándo fue la última ocasión que la Selección Mexicana venció a Argentina en un Mundial Sub-20?

A lo largo de la historia de los Mundiales Sub-20, México y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones, donde el saldo es a favor de la Albiceleste, con dos victorias y una derrota.

La primera ocasión que se vieron las caras fue en la ronda de los Octavos de Final del Mundial de la categoría celebrado en Nigeria en 1999, donde la Selección Mexicana se logró imponer con un contundente marcador de 4-1, siendo desde ese momento la última victoria para los nuestros.

Después se tuvieron que volver a enfrentar en la fase de Cuartos de Final del Mundial Sub-20, celebrado en Canadá, donde el cuadro mexicano quedó eliminado al perder 1-0 ante Argentina.

Finalmente, la última ocasión que se enfrentaron fue en la justa celebrada en Colombia en 2011, donde el cuadro Argentino logró vencer a la Selección Mexicana Sub-20 con un marcador de 1-0 en la Fase Grupos.

Ahora, el cuadro dirigido por Eduardo Arce se va a medir a su similar de Argentina este sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde van a buscar hacer historia y meterse a las Semifinales del Mundial Sub-20.

