deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Así fue la última vez que la Selección Mexicana venció a Argentina en un Mundial Sub-20

Esta será la segunda ocasión que la Selección Mexicana y Argentina se enfrenten en la ronda de Cuartos de Final de un Mundial Sub-20. ¿Cómo les fue antes?

Así fue la última vez que la Selección Mexicana venció en un Mundial Sub-20
Instagram:Selección Nacional de México
Luis Madrid - Marktube
Selección Azteca
Compartir

Los últimos años no han sido los mejores para la Selección Mexicana Sub-20 , ya que han pasado por momentos complicados, eliminaciones antes de lo esperado y la constante búsqueda de hacer historia en la categoría.

Este sábado 11 de octubre, los jóvenes de la Sub-20, comandados por Gilberto Mora , se van a enfrentar a un viejo conocido del futbol mexicano, cuando busquen su pase a los Cuartos de Final del certamen que se celebra en Chile, frente al cuadro representativo de Argentina.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

¿Cuándo fue la última ocasión que la Selección Mexicana venció a Argentina en un Mundial Sub-20?

A lo largo de la historia de los Mundiales Sub-20, México y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones, donde el saldo es a favor de la Albiceleste, con dos victorias y una derrota.

La primera ocasión que se vieron las caras fue en la ronda de los Octavos de Final del Mundial de la categoría celebrado en Nigeria en 1999, donde la Selección Mexicana se logró imponer con un contundente marcador de 4-1, siendo desde ese momento la última victoria para los nuestros.

Después se tuvieron que volver a enfrentar en la fase de Cuartos de Final del Mundial Sub-20, celebrado en Canadá, donde el cuadro mexicano quedó eliminado al perder 1-0 ante Argentina.

Finalmente, la última ocasión que se enfrentaron fue en la justa celebrada en Colombia en 2011, donde el cuadro Argentino logró vencer a la Selección Mexicana Sub-20 con un marcador de 1-0 en la Fase Grupos.

Ahora, el cuadro dirigido por Eduardo Arce se va a medir a su similar de Argentina este sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde van a buscar hacer historia y meterse a las Semifinales del Mundial Sub-20.

Notable y Sobresaliente de la Selección Azteca
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×