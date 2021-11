Los últimos cinco ganadores del GP de México

Este fin de semana se realizará edición número 20 del Gran Premio de México. La carrera de este 7 noviembre será la primera parada de la tanda de tres fechas seguidas de la Fórmula, conformada además por Brasil y Qatar.

Este circuito es uno de los predilectos por los competidores, por la energía, color y pasión en las que se vive en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los Sonidos del Gran Premio de México

Y a diferencia de años anteriores, ahora los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez , salen como los favoritos para entrar al podio de la carrera. Y es que el piloto mexicano jamás ha logrado entrar al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, este año, en un monoplaza más veloz, podría darle tan ansiado podio para el mexicano.

“Es lo mínimo que se merece todo mi país, si, ahora estamos en Red Bull y sin duda he crecido más, pero yo recuerdo desde que llegué aquí que he tenido un apoyo impresionante, no importaba el lugar en el que acabara la carrera, entonces eso es algo que agradezco a toda la afición mexicana y para mí sería un sueño ganar el domingo”, afirmó Checo Pérez en conferencia de prensa.

Pero quienes has sido los pilotos que han celebrado en lo más alto del podio en el Gran Premio de México. Hoy te lo contamos:

2019

1 Lewis Hamilton - Mercedes

2 Sebastian Vettel - Ferrari

3 Valtteri Bottas - Mercedes

2018

1 Max Verstappen - Red Bull

2 Sebastian Vettel - Ferrari

3 Kimmi Raikkonen - Ferrari

2017

1 Max Verstappen - Red Bull

2 Valtteri Bottas - Mercedes

3 Sebastian Vettel - Ferrari

2016

1 Lewis Hamilton - Mercedes

2 Nico Rosberg - Mercedes



3 Sebastian Vettel - Ferrari

2015

1 Nico Rosberg - Mercedes

2 Lewis Hamilton - Mercedes

3 Sebastian Vettel- Ferrari