deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Playoffs LMB 2025: Así marchan las series del primer playoff con Diablos, Piratas, Guerreros y Charros, a una victoria de avanzar

El Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol está en marcha, con Diablos, Piratas, Guerreros y Charros a un triunfo de quedar del otro lado en la Serie de Zona.

playoffs liga mexicana de beisbol
ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol comenzaron el pasado sábado y luego de haberse celebrado tres enfrentamiento del Primer Playoff, podrían caer este miércoles los primeros eliminados. Los Diablos Rojos del México , Guerreros, Charros y Piratas tienen la chance de avanzar temprano a la Serie de Zona.

La LMB y su etapa de postemporada se ha mantenido con muchas emociones y un altísimo carreraje, citando por ejemplo que el pasado 9 de agosto, día del Juego 1, cayeron 92 carreras en solo seis juegos.

playoffs liga mexicana de beisbol
ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

Así marcha el Primer Playoff de la LMB

  • Acereros de Monclova 2-1 Tecolotes de los Dos Laredos
  • Piratas de Campeche 3-0 Pericos de Puebla
  • Guerreros de Oaxaca 3-0 El Águila de Veracruz
  • Diablos Rojos del México 3-0 Leones de Yucatán
  • Toros de Tijuana 1-2 Algodoneros de Unión Laguna
  • Sultanes de Monterrey 0-3 Charros de Jalisco

Te podría interesar: Los mejores momentos de los últimos juegos en LMB ¡TOP 5!

Juego 4 podría definir a los primeros en avanzar a la Serie de Zona

Este miércoles 13 de agosto, los Piratas de Campeche podrían avanzar a la Serie de Zona, si logran derrotar en el cuarto a los Pericos de Puebla, no solo sería eliminarlos, sino barrerlos y con un amplio carreraje.

Te podría interesar: Los peloteros líderes en diferentes estadísticas luego de la temporada regular en LMB

También en el sur, los Diablos se encuentran de nuevo ante los Leones de Yucatán y si los escarlatas sacan el triunfo barrerían a los melenudos que avanzaron como el sexto lugar en el sur.

Los Guerreros de Oaxaca se han visto superiores y las pizarras los respaldan y tiene también esta noche de miércoles, enfrentando a El Águila de Veracruz, de barrerlos en el Primer Playoff.

Por el Norte, Charros van arriba 3-0 y podrían eliminar al favorito en esa zona y sacar un enorme resultado en su casa, el Estadio Panamericano de Guadalajara. Parece inverosímil que los fantasmas grises, los mejores en el norte, no hayan podido reaccionar.

En Dos Laredos hay actividad y la serie está abierta considerando que Monclova está arriba 2-1; en la Laguna, los Algodoneros están también 2-1 ante los Toros que en cualquier instante reaccionan.

playoffs liga mexicana de beisbol

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (2).jpg
Home Run Azteca
Resumen El Aguila de Veracruz vs. Olmecas de Tabasco | 07 de Agosto de 2025
TOP5HRUNMINIS2.jpg
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025
caliente vs somb.jpg
Home Run Azteca
Resumen Dorados de Chihuahua vs. Generales de Durango | 24 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 17 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025
Estadio Cruz Azul Piratas de Campeche
Home Run Azteca
Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen: Conspiradores de Querétaro vs Diablos Rojos del México | 8 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana en la Liga Mexicana de Beisbol 2025
×
×