Playoffs LMB 2025: Así marchan las series del primer playoff con Diablos, Piratas, Guerreros y Charros, a una victoria de avanzar

Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol comenzaron el pasado sábado y luego de haberse celebrado tres enfrentamiento del Primer Playoff, podrían caer este miércoles los primeros eliminados. Los Diablos Rojos del México , Guerreros, Charros y Piratas tienen la chance de avanzar temprano a la Serie de Zona.

La LMB y su etapa de postemporada se ha mantenido con muchas emociones y un altísimo carreraje, citando por ejemplo que el pasado 9 de agosto, día del Juego 1, cayeron 92 carreras en solo seis juegos.

ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

Así marcha el Primer Playoff de la LMB

Acereros de Monclova 2-1 Tecolotes de los Dos Laredos



Piratas de Campeche 3-0 Pericos de Puebla



Guerreros de Oaxaca 3-0 El Águila de Veracruz



Diablos Rojos del México 3-0 Leones de Yucatán



Toros de Tijuana 1-2 Algodoneros de Unión Laguna



Sultanes de Monterrey 0-3 Charros de Jalisco

Juego 4 podría definir a los primeros en avanzar a la Serie de Zona

Este miércoles 13 de agosto, los Piratas de Campeche podrían avanzar a la Serie de Zona, si logran derrotar en el cuarto a los Pericos de Puebla, no solo sería eliminarlos, sino barrerlos y con un amplio carreraje.

También en el sur, los Diablos se encuentran de nuevo ante los Leones de Yucatán y si los escarlatas sacan el triunfo barrerían a los melenudos que avanzaron como el sexto lugar en el sur.

Los Guerreros de Oaxaca se han visto superiores y las pizarras los respaldan y tiene también esta noche de miércoles, enfrentando a El Águila de Veracruz, de barrerlos en el Primer Playoff.

Por el Norte, Charros van arriba 3-0 y podrían eliminar al favorito en esa zona y sacar un enorme resultado en su casa, el Estadio Panamericano de Guadalajara. Parece inverosímil que los fantasmas grises, los mejores en el norte, no hayan podido reaccionar.

En Dos Laredos hay actividad y la serie está abierta considerando que Monclova está arriba 2-1; en la Laguna, los Algodoneros están también 2-1 ante los Toros que en cualquier instante reaccionan.