Un día fue estrella de Chivas y valía 10 millones... hoy no tiene equipo y cuesta solo 1 millón

José Juan Macías se encuentra sin equipo luego de que el Real Valladolid de la Segunda División de España no le interesara contratarlo después de abrirle las puertas para que entrenara y se mostrara. Ya poco queda de aquella estrella que brilló con León y Chivas, equipo en el que llegó a costar 10 millones de euros (casi 219 millones de pesos) y ahora solo vale 1 millón de euros (casi 22 millones de pesos), mismo precio que Alan Pulido en Chivas .

“JJ” ha tenido una carrera de muchos más altibajos, pues las lesiones le han cortado la carrera. Por ello, en febrero de 2025 decidió rescindir su contrato con Santos Laguna, equipo al que llegó en 2024 proveniente de Chivas, que no levanta la cabeza, pues tuvieron otra derrota y esta vez no fue la culpa de Gabriel Milito .

@jjmacias9 José Juan Macías fue considerada la nueva estrella de Chivas al ser tasado en 10 millones de euros, pero las lesiones no lo dejaron brillar

Las lesiones que le han cortado la carrera a José Juan Macías, quien vale 1 millón y está sin equipo

José Juan Macías tuvo sus dos lesiones más graves en 2022, cuando regresó a Chivas después de su paso por Getafe. En esa ocasión sufrió 2 roturas del ligamento cruzado anterior. Después de superar la primera volvió a las canchas, pero se resintió, por lo que tuvo que volver al quirófano. Debido a éstas estuvo fuera de las canchas durante casi 500 días.

No obstante, estas no son las únicas lesiones del delantero mexicano, ya que cuenta con un historial clínico amplio, entre las que resaltan las siguientes:

Problemas inguinales en 2019 (estuvo fuera 14 días)

en 2019 (estuvo fuera 14 días) Lesión muscular (más de un mes fuera de las canchas)

(más de un mes fuera de las canchas) Roturas de ligamento cruzado anterior en 2022 (fuera de las canchas 493 días)

en 2022 (fuera de las canchas 493 días) Lesiones musculares en 2024 (estuvo fuera casi todo el Apertura 2024)

en 2024 (estuvo fuera casi todo el Apertura 2024) Lesión muscular de muslo izquierdo en 2025 (lesión por la que optó rescindir su contrato)

La trayectoria de José Juan Macías, quien valía 10 millones en Chivas

José Juan Macías era el jugador prospecto de Chivas, pues después de ser prestado a León para sumar minutos y repuntar su carrera, volvió a casa con un cartel más amplio y siendo goleador. Por ello, fue considerado por la Selección Mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero rechazó la invitación para enfocarse en la pretemporada después de fichar con Getafe.

“JJ” solo estuvo en España un semestre y regresó a Chivas, donde las lesiones no le dejaron mostrar el potencial. Por ello, en verano de 2024 fue contratado por Santos Laguna, pero nuevamente se perdió partidos por temas médicos. Esto orilló al delantero a rescindir su contrato y enfocarse 100 por ciento a su recuperación y fue en este 2025 que volvió a las canchas en España, aunque no entró en planes del Real Valladolid.

Ahora, el mexicano está en búsqueda de un club y rumores apuntan a que su próximo destino sería Pumas, que está en busca de un atacante que le haga competencia Guillermo Martínez ante la salida de Rogelio Funes Mori a León. Será cuestión de días para que el delantero encuentre equipo, pues en septiembre se cierran los registros en el mundo.